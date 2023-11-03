Türkiye ulaştırmada ’master’ yapacak! Mesafeler kısalıyor, hayat kolaylaşıyor: 52 il daha birbirine bağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yüksek hızlı trenlerin mesafeleri kısaltarak vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdığını vurgulayarak tren hatlarının yaygınlaştırılması konusunda çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenler, mesafeleri kısaltarak vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor. Yüksek hızlı tren hatlarımızı yaygınlaştırmak için çalışmalarımız hız kesmeden sürdürüyoruz. 2053 Ulaştırma Master Planı çerçevesinde YHT hatlarıyla 52 ilimizi daha birbirine bağlayacağız. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir ile Ankara-Bursa YHT hatlarında yapım çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.