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Giriş Tarihi: 03.11.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 13:30

Türkiye ulaştırmada 'master' yapacak! Mesafeler kısalıyor, hayat kolaylaşıyor: 52 il daha birbirine bağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yüksek hızlı trenlerin mesafeleri kısaltarak vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdığını vurgulayarak tren hatlarının yaygınlaştırılması konusunda çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenler, mesafeleri kısaltarak vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor. Yüksek hızlı tren hatlarımızı yaygınlaştırmak için çalışmalarımız hız kesmeden sürdürüyoruz. 2053 Ulaştırma Master Planı çerçevesinde YHT hatlarıyla 52 ilimizi daha birbirine bağlayacağız. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir ile Ankara-Bursa YHT hatlarında yapım çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

DHA
Türkiye ulaştırmada ’master’ yapacak! Mesafeler kısalıyor, hayat kolaylaşıyor: 52 il daha birbirine bağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yüksek hızlı tren hatları hakkında yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, yeni tren hatları konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu 2053 Ulaştırma Master Planı çerçevesinde 52 ilin birbirine bağlanacağını açıkladı.

Türkiye ulaştırmada ’master’ yapacak! Mesafeler kısalıyor, hayat kolaylaşıyor: 52 il daha birbirine bağlanıyor

'27 NİSAN'DA ANKARA-SİVAS YHT HATTI'NI VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNDUK'

Bakan Uraloğlu, 2009'da Ankara-Eskişehir, 2011'de Ankara-Konya, 2014'te Ankara-İstanbul, 2022'de Konya-Karaman YHT hatlarını açtıklarını belirterek, son olarak 27 Nisan'da Ankara-Sivas YHT Hattı'nı vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade etti.

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Türkiye ulaştırmada ’master’ yapacak! Mesafeler kısalıyor, hayat kolaylaşıyor: 52 il daha birbirine bağlanıyor

'DÜNYADA 8'İNCİ, AVRUPA'DA 6'NCI KONUMUNDAYIZ'

Türkiye'nin, YHT teknolojisi kullanan dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ıncı ülke konumuna yükseldiğine işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Yüksek hızlı trenler, mesafeleri kısaltarak vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor. Yüksek hızlı tren hatlarımızı yaygınlaştırmak için çalışmalarımız hız kesmeden sürdürüyoruz. 2053 Ulaştırma Master Planı çerçevesinde YHT hatlarıyla 52 ilimizi daha birbirine bağlayacağız. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir ile Ankara-Bursa YHT hatlarında yapım çalışmalarımız devam ediyor."

Türkiye ulaştırmada ’master’ yapacak! Mesafeler kısalıyor, hayat kolaylaşıyor: 52 il daha birbirine bağlanıyor

YOLCU SAYISI 80 MİLYONA YAKLAŞTI

Bakan Uraloğlu, YHT'lere ilginin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, yüksek hızlı trenlerin 11 ile doğrudan, 9 ile de bölgesel ve otobüs bağlantısıyla hizmet verdiğini anlattı.

Bakan Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerimizle bu zamana kadar taşınan yolcu sayımız 80 milyona yaklaştı. Şu ana kadar 79 milyon 581 bin vatandaşımıza hızlı, konforlu, ekonomik ve güvenli seyahat imkanı sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

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