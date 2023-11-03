Türkiye ulaştırmada ’master’ yapacak! Mesafeler kısalıyor, hayat kolaylaşıyor: 52 il daha birbirine bağlanıyor

YOLCU SAYISI 80 MİLYONA YAKLAŞTI

Bakan Uraloğlu, YHT'lere ilginin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, yüksek hızlı trenlerin 11 ile doğrudan, 9 ile de bölgesel ve otobüs bağlantısıyla hizmet verdiğini anlattı.

Bakan Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerimizle bu zamana kadar taşınan yolcu sayımız 80 milyona yaklaştı. Şu ana kadar 79 milyon 581 bin vatandaşımıza hızlı, konforlu, ekonomik ve güvenli seyahat imkanı sunduk." değerlendirmesinde bulundu.