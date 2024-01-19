Giriş Tarihi: 19.01.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
13:51
Türkiye ve KKTC arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı: Tam 150 milyon TL'lik kredi desteği...
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile KKTC arasındaki dev anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Çok önemli anlaşmalara imza attık' diyen Bakan Bolat, 'Ticari ilişkilerimizi daha yüksek ve karşılıklı yarar sağlayacak seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz' dedi. Öte yandan Bakan Bolat, 2024 yılında toplam 150 milyon TL'lik bir TESKOMB kredisini firmalara sağlanacağını bildirdi.