Türkiye ve KKTC arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı: Tam 150 milyon TL’lik kredi desteği...

Bu ziyaretimiz ile KKTC'nin sürdürülebilir kalkınmasına ve ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için tüm imkanlarımızı kullanacağız."

KKTC'deki 12. Ortak Komite Toplantısı sonrasında, Türkiye ve KKTC arasında çok önemli anlaşmalara imza attık.



Ticaret, gümrük, e-ticaret, ürün güvenliği, insan kaynakları, serbest bölgeler, sağlık ve hukuki altyapı gibi alanlarda çeşitli faaliyetler içeren "Ortak Komite… pic.twitter.com/JEQP45u6Ds — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) January 19, 2024