Türkiye’nin dış ticaret açığı azaldı!

İHRACAT 19 MİLYAR 254 MİLYON DOLAR OLDU

Açıklanan verilere göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 yükselerek 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4 artışla 29 milyar 117 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 yükselişle 9 milyar 863 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Nisan 2023'te yüzde 68,8 iken geçen ay yüzde 66,1'e geriledi.