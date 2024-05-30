Türkiye’nin dış ticaret açığı azaldı!

İHRACATTA İMALAT SANAYİSİNİN PAYI YÜZDE 94,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta nisanda imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.
Ocak-nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak belirlendi.
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta nisanda ara mallarının payı yüzde 69,5, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,7 olarak hesaplandı.
İthalatta, bu yılın ocak-nisan döneminde ara mallarının payı yüzde 70,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,1 oldu.