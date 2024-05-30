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Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 12:09

Türkiye'nin dış ticaret açığı azaldı!

Ocak-nisan döneminde Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalırken, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalatı yüzde 4 yükselişle 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak. Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz. Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek." dedi.

Türkiye’nin dış ticaret açığı azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Türkiye’nin dış ticaret açığı azaldı!

İHRACAT 19 MİLYAR 254 MİLYON DOLAR OLDU

Açıklanan verilere göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 yükselerek 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4 artışla 29 milyar 117 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 yükselişle 9 milyar 863 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Nisan 2023'te yüzde 68,8 iken geçen ay yüzde 66,1'e geriledi.

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Türkiye’nin dış ticaret açığı azaldı!

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 30,5 AZALDI

Ocak-nisan döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat yüzde 9 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalışla 43 milyar 539 milyon dolardan 30 milyar 243 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2023 döneminde yüzde 64,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,3'e yükseldi.

Türkiye’nin dış ticaret açığı azaldı!

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, nisanda yüzde 3,9 azalarak 17 milyar 985 milyon dolardan 17 milyar 291 milyon dolara geriledi. Nisanda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 2,3 yükselişle 21 milyar 855 milyon dolardan 22 milyar 354 milyon dolara ulaştı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı nisanda 5 milyar 62 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 0,5 azalışla 39 milyar 645 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,4 olarak belirlendi.

Türkiye’nin dış ticaret açığı azaldı!

İHRACATTA İMALAT SANAYİSİNİN PAYI YÜZDE 94,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta nisanda imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta nisanda ara mallarının payı yüzde 69,5, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,7 olarak hesaplandı.

İthalatta, bu yılın ocak-nisan döneminde ara mallarının payı yüzde 70,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,1 oldu.

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