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Giriş Tarihi: 20.11.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 15:47

Türkiye'nin en yeni ilçesi tam buraya kuruldu! Köy şehir gibi oldu

Türkiye'nin en yeni ilçesi olan Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlar yerleşim yerindeki hayatlarına alıştı. Modern, villa tipi inşa edilen baraj gölü manzaralı yeni evler göz kamaştırdı.

Türkiye’nin en yeni ilçesi tam buraya kuruldu! Köy şehir gibi oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES suları altında kalan 7 köyün sakinleri, bir yıl önce yeni yerleşim yerine taşındı. Türkiye'nin en yeni ilçesinde vatandaşlar yeni hayatına alıştı.

Türkiye’nin en yeni ilçesi tam buraya kuruldu! Köy şehir gibi oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES suları altında kalan 7 köyün sakinleri, yaklaşık bir yıl önce taşındıkları yeni yerleşim yerlerinde mutlu görüntü çiziyor.

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Türkiye’nin en yeni ilçesi tam buraya kuruldu! Köy şehir gibi oldu

YUSUFELİ BARAJI DÜNYADA BEŞİNCİ

Temelden 275 metre gövde yüksekliği ile kemer baraj sınıfında dünyanın 5'inci, Türkiye'nin en yükseği Yusufeli Barajı ve HES'te, 22 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle su tutulmaya başlandı.

Türkiye’nin en yeni ilçesi tam buraya kuruldu! Köy şehir gibi oldu

Baraj suları altında kalan Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar, kasım başından itibaren yeni yerleşim yerlerine taşındı.

Türkiye’nin en yeni ilçesi tam buraya kuruldu! Köy şehir gibi oldu

VİLLA TİPİ YENİ EVLERİ GÖREN HAYRAN KALIYOR

Modern, villa tipi inşa edilen baraj gölü manzaralı yeni evler, eski yerleşim yerlerini geride bırakırken hüzünlenen köy sakinlerini mutlu etti.

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