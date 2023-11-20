Türkiye’nin en yeni ilçesi tam buraya kuruldu! Köy şehir gibi oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES suları altında kalan 7 köyün sakinleri, bir yıl önce yeni yerleşim yerine taşındı. Türkiye'nin en yeni ilçesinde vatandaşlar yeni hayatına alıştı.