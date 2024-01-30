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Haberler Fotohaber Türkiye'nin maden röntgeni çekiliyor! MTA çalışmalara hız verdi: Ciddi keşiflerin altyapısı olacak
Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 12:19

Türkiye'nin maden röntgeni çekiliyor! MTA çalışmalara hız verdi: Ciddi keşiflerin altyapısı olacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bakır, alüminyum, grafit ve nadir toprak elementleri gibi stratejik veya kritik ham maddeleri arama çalışmalarına hız verdi. MTA, Akkuyu NGS'nin kurulumu ve devreye alınmasıyla ilerleyen dönemlerde oluşacak ham madde ihtiyacını, yerli kaynaklardan karşılanabilmesi için Nevşehir-Avanos-Gülşehir ve Manisa bölgelerinde arama çalışmaları yapıyor. Metal ve kömür madeni arama çalışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, Türkiye'nin maden röntgeni çekileceğini ve buradan alınacak verilerin derinde bulunan yatakların keşfinde ciddi bir altyapı sunacağını ifade etti.

Türkiye’nin maden röntgeni çekiliyor! MTA çalışmalara hız verdi: Ciddi keşiflerin altyapısı olacak

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık, bu yıl doğrudan arama projeleri için 1,2 milyar lira bütçeye sahip olduklarını belirterek, "İlk olarak Sinop-Boyabat Metalik Maden Aramaları ve Muş Kömür Aramaları projelerini bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Türkiye’nin maden röntgeni çekiliyor! MTA çalışmalara hız verdi: Ciddi keşiflerin altyapısı olacak

MTA, METAL VE KÖMÜR MADENİ ARAMALARINA HIZ VERECEK

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, Türkiye'nin maden kaynaklarını ortaya çıkarmak ve madenciliğe altyapı verileri üretmek üzere projeler hazırladıklarını ifade etti.

Proje hazırlık sürecinde potansiyel riskleri göz önünde bulundurarak olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri aldıklarına dikkati çeken Yanık, "Bu yıl ilk olarak Sinop-Boyabat Metalik Maden Aramaları ve Muş Kömür Aramaları projelerini bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürüttükleri "Jeokimya Araştırmaları" projesini de bu yıl sonuçlandırmayı planlandıklarını aktaran Yanık, "Bu kapsamda alanında uzman mühendislerimiz arazi çalışmaları gerçekleştirerek, toprak ve derelerden örnekler almayı planladı ve bu çalışmaların büyük kısmını tamamladı" değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye’nin maden röntgeni çekiliyor! MTA çalışmalara hız verdi: Ciddi keşiflerin altyapısı olacak

MADEN VE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA PROJELERİNE 1,2 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Yanık, 2024 Yılı Yatırım Programı'nda MTA'ya Maden ve Jeotermal Kaynak Arama ve Araştırmaları Projesi kapsamında doğrudan arama projeleri için ayrılan bütçenin toplam 1 milyar 245 milyon 980 bin lira olduğu bilgisini verdi.

Çatı proje kapsamında bu yıl için 12 farklı alt projenin bulunduğuna dikkati çeken Yanık, Türkiye genelinde maden arama çalışmalarının, alanında uzman ekipler ve nitelikli ekipmanlarla, dünya standartlarındaki analiz laboratuvarlarının desteğiyle gerçekleştirileceğini aktardı.

Söz konusu projelerin, ABD, Çin, Rusya gibi ülkeler ve AB tarafından stratejik veya kritik hammadde olarak değerlendirilen bakır, alüminyum, grafit, nadir toprak elementleri gibi hammaddeler özelinde hazırlandığının altını çizen Yanık, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ilgili bölgelerde arazi çalışmaları gerçekleştirecek, bölgenin jeolojik yapısını ve oluşabilecek madenlerin sistemlerini araştıracak, uygun görülen alanlarda sondajlı arama faaliyetleri gerçekleştirecek. Arazi ve laboratuvar ortamında çeşitli analizler gerçekleştirerek bölgede cevherleşmenin olup olmadığını araştıracak olan ekiplerimiz, bu verileri yorumlayarak gerekli durumlarda daha detaylı incelemeler yapacak ve yine nihai olarak bulguları rapor haline getirecekler."

Türkiye’nin maden röntgeni çekiliyor! MTA çalışmalara hız verdi: Ciddi keşiflerin altyapısı olacak

Yanık, kömür aramalarına ilişkin projeler için toplam 261,4 milyon lira ve radyoaktif hammadde aramaları için 63,8 milyon lira ödenek ayrıldığını belirterek, "Kömür, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltma bağlamında birinci derece öneme sahip, bu durumun önümüzdeki dönemlerde de süreceği görülüyor" dedi.

Türkiye’nin maden röntgeni çekiliyor! MTA çalışmalara hız verdi: Ciddi keşiflerin altyapısı olacak

KURULACAK NÜKLEER SANTRALLERİN HAM MADDE İHTİYACINA YERLİ CEVAP ARAYIŞI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali kurulumuna değinen Yanık, "Ülkemizde nükleer santrallerin kurulması ve devreye alınması çalışmaları devam ediyor. Kurulacak santrallerin ilerleyen dönemlerde gereksinimi halinde hammadde ihtiyacının yerli kaynaklarımızdan karşılanabilmesi için kurumumuz tarafından Nevşehir-Avanos-Gülşehir ve Manisa bölgelerinde arama çalışmalarına devam ediliyor." diye konuştu.

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