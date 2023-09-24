Son Dakika Üniversiteler online mı olacak, yüz yüze mi, ne zaman açılacak? YÖK karar verdi! O üniversiteler uzaktan eğitim yapacak!

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bulunan 7 üniversitede, fiziksel binaların depremden etkilenme durumu ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için bazı bölümleri kapsayacak şekilde yeni bir eğitim kararı alındı.

Alınan karara göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bulunan 7 üniversitede bazı bölümleri kapsayacak şekilde uzaktan eğitim yapılabilecek. Eğitim modeli, üniversitelerin senatosu tarafından belirlenecek.