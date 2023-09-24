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Giriş Tarihi: 24.09.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 02:18

Son Dakika Üniversiteler online mı olacak, yüz yüze mi, ne zaman açılacak? YÖK karar verdi! O üniversiteler uzaktan eğitim yapacak!

Son Dakika Üniversiteler online mı olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) bazı üniversitelere eğitim şekli ile ilgili yazı gönderdi. Söz konusu yazıda, 7 üniversitede bazı bölümleri kapsayacak şekilde uzaktan eğitim kararı alınabileceği bilgisi yer aldı. Bu noktada ise online (uzaktan eğitim) ile devam edecek olan üniversiteler hangileri merak konusu oldu. Peki, 2023-2024 Üniversiteler online mı olacak, yüz yüze mi? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılıyor, uzaktan mı olacak? İşte, YÖK son dakika kararı ile uzaktan eğitim kararı alınan üniversiteler...

Son Dakika Üniversiteler online mı olacak, yüz yüze mi, ne zaman açılacak? YÖK karar verdi! O üniversiteler uzaktan eğitim yapacak!

Üniversiteler online mı olacak, yüz yüze mi soruları yanıt aramaya devam ediyor. 2023-2024 akademik yılının başlamasına kısa süre kala Yükseköğretim Kurulu'ndan flaş bir açıklama geldi. Açıklama sonrası üniversitelerin uzaktan eğitim verip vermeyeceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 üniversitede bazı bölümleri kapsayacak şekilde uzaktan eğitim kararı alınabilecek. Eğitim modeli, üniversitelerin senatosu tarafından belirlenecek. Peki, Bu yıl üniversiteler online mı olacak, yüz yüze mi? Üniversiteler açılacak mı, uzaktan eğitim yapılacak mı? İşte, üniversitelere ilişkin YÖK son dakika açıklaması...

Son Dakika Üniversiteler online mı olacak, yüz yüze mi, ne zaman açılacak? YÖK karar verdi! O üniversiteler uzaktan eğitim yapacak!

YÖK SON DAKİKA KARARI! ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle çevre iller büyük zarar gördü. Binlerce bina yıkıldı, birçok bina ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Bu iller arasında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya yer alıyor.

Deprem sonrasında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki bazı üniversite binalarının zarar görmesi, öğrenci yurtları ve konaklama olanaklarına zarar gelmesi nedeniyle YÖK, 5 Eylül 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında bu üniversitelerin eğitim süreçlerini masaya yatırdı.

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Son Dakika Üniversiteler online mı olacak, yüz yüze mi, ne zaman açılacak? YÖK karar verdi! O üniversiteler uzaktan eğitim yapacak!

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bulunan 7 üniversitede, fiziksel binaların depremden etkilenme durumu ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için bazı bölümleri kapsayacak şekilde yeni bir eğitim kararı alındı.

Alınan karara göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bulunan 7 üniversitede bazı bölümleri kapsayacak şekilde uzaktan eğitim yapılabilecek. Eğitim modeli, üniversitelerin senatosu tarafından belirlenecek.

Son Dakika Üniversiteler online mı olacak, yüz yüze mi, ne zaman açılacak? YÖK karar verdi! O üniversiteler uzaktan eğitim yapacak!

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, UZAKTAN MI OLACAK?

YÖK'ün yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"06 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bulunan üniversitelere ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak eğitim öğretim süreçleri 5 Eylül 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere;

Son Dakika Üniversiteler online mı olacak, yüz yüze mi, ne zaman açılacak? YÖK karar verdi! O üniversiteler uzaktan eğitim yapacak!

1) Söz konusu illerdeki üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları v.s. gibi etkenleri göz önünde tutarak

a) Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,

b) Enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağını, senatolarınca karara bağlamalarına,

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