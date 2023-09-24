Son Dakika Üniversiteler online mı olacak, yüz yüze mi, ne zaman açılacak? YÖK karar verdi! O üniversiteler uzaktan eğitim yapacak!

Son Dakika Üniversiteler online mı olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) bazı üniversitelere eğitim şekli ile ilgili yazı gönderdi. Söz konusu yazıda, 7 üniversitede bazı bölümleri kapsayacak şekilde uzaktan eğitim kararı alınabileceği bilgisi yer aldı. Bu noktada ise online (uzaktan eğitim) ile devam edecek olan üniversiteler hangileri merak konusu oldu. Peki, 2023-2024 Üniversiteler online mı olacak, yüz yüze mi? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılıyor, uzaktan mı olacak? İşte, YÖK son dakika kararı ile uzaktan eğitim kararı alınan üniversiteler...