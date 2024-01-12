Vergisini ödemeyen yanacak! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Kişileri tespit ettik! Instagram, Twitch, TikTok, Facebook...

Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
10:42
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya uygulamalarından gelir elde edenleri izlemeye aldıklarını vurgulayarak "Sosyal medya uygulamaları üzerinden gerek içerik sağlayıcı olarak gerekse mal veya hizmet satışı gerçekleştirerek gelir elde eden çok sayıda kişi tespit edildi. e-Ticaret ve sosyal medya uygulamalarına yönelik yapılan analiz çalışmaları sırasında gelir elde ettiği halde hiç vergi mükellefiyeti bulunmayanlar tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı." ifadelerini kullandı.