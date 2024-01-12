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Haberler Fotohaber Vergisini ödemeyen yanacak! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Kişileri tespit ettik! Instagram, Twitch, TikTok, Facebook...
Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 10:42

Vergisini ödemeyen yanacak! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Kişileri tespit ettik! Instagram, Twitch, TikTok, Facebook...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya uygulamalarından gelir elde edenleri izlemeye aldıklarını vurgulayarak "Sosyal medya uygulamaları üzerinden gerek içerik sağlayıcı olarak gerekse mal veya hizmet satışı gerçekleştirerek gelir elde eden çok sayıda kişi tespit edildi. e-Ticaret ve sosyal medya uygulamalarına yönelik yapılan analiz çalışmaları sırasında gelir elde ettiği halde hiç vergi mükellefiyeti bulunmayanlar tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı." ifadelerini kullandı.

AA
Vergisini ödemeyen yanacak! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Kişileri tespit ettik! Instagram, Twitch, TikTok, Facebook...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gazetecilere vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Vergisini ödemeyen yanacak! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Kişileri tespit ettik! Instagram, Twitch, TikTok, Facebook...

"ÖDEMELERİ YAKIN TAKİBE ALDIK"

Küresel ölçekte payı hızla artan e-ticaretin kullanım oranının Kovid-19 salgınıyla Türkiye'de de yükseldiğine işaret eden Şimşek, e-ticaretin artmasının elektronik ödemelerde de yüksek artışları beraberinde getirdiğini söyledi.

Şimşek, yüksek ticaret hacminin vergi yükümlülüklerine yansıması için Bakanlık olarak kapsamlı analizler yaptıklarını ifade ederek, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemeleri yakın takibe aldıklarını bildirdi.

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Vergisini ödemeyen yanacak! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Kişileri tespit ettik! Instagram, Twitch, TikTok, Facebook...

'250 BİN MÜKELLEFİ ANALİZE TABİ TUTTUK'

Gelir İdaresi Başkanlığının elektronik ödemelere ilişkin verileri, aracı hizmet sağlayıcıları, bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarından aldığını dile getiren Şimşek, "Elektronik ödemelere ilişkin veriler üzerinden elektronik ortamda mal ve hizmet alım satımı yapan firmalar hakkında detaylı çalışma başlattık ve bu kapsamda ödeme kayıtlarından hareketle yaklaşık riskli 250 bin mükellefi analize tabi tuttuk." diye konuştu.

Vergisini ödemeyen yanacak! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Kişileri tespit ettik! Instagram, Twitch, TikTok, Facebook...

"SOSYAL MEDYADAN GELİR ELDE EDİP MÜKELLEF OLMAYANLAR TESPİT EDİLDİ"

Yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya uygulamalarından gelir elde edenleri de izlemeye aldıklarını vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Başta fenomenler olmak üzere, Instagram, Twitch, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarından gelir elde edip, bu gelirleri beyan etmeyenler hakkında çalışma başlatıldı. Bu kişilerin tahsilat yöntemi olarak genellikle elektronik ödeme kuruluşlarını tercih ettikleri dikkate alınarak, analizin kapsamı sosyal medya uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda sosyal medya uygulamaları üzerinden gerek içerik sağlayıcı olarak gerekse mal veya hizmet satışı gerçekleştirerek gelir elde eden çok sayıda kişi tespit edildi. e-Ticaret ve sosyal medya uygulamalarına yönelik yapılan analiz çalışmaları sırasında gelir elde ettiği halde hiç vergi mükellefiyeti bulunmayanlar tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı."

Vergisini ödemeyen yanacak! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Kişileri tespit ettik! Instagram, Twitch, TikTok, Facebook...

'TÜM İŞLEMLER DEVREYE ALINDI'

Şimşek, bunun yanında, elde ettiği kazancı beyanlarına hiç yansıtmayan, eksik yansıtan mükelleflere de rastlanıldığına dikkati çekerek, bunlar hakkında gönüllü uyum ve izaha davet uygulamaları dahil tüm işlemlerin devreye alındığını dile getirdi.

Vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi için yapılan çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Şimşek, mükelleflerin uyumsuzluklarının giderilmesi için bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarının da yapıldığını anlattı.

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