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Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 10:52

X yükümlülüğünü yerine getirdi! BTK yasağı kaldırdı

Türkiye'ye temsilci atayan X platformunun reklam yasağı kaldırıldı. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
X yükümlülüğünü yerine getirdi! BTK yasağı kaldırdı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'ye temsilci atayan sosyal medya platformu X'in reklam yasağını kaldırdı.

X yükümlülüğünü yerine getirdi! BTK yasağı kaldırdı

X'İN REKLAM YASAĞI KALDIRILDI

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcısı, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, "Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü" yerine getirdi. Bu nedenle platforma 19 Temmuz 2023'te getirilen reklam yasağı kaldırıldı.

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