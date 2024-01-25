Yalova kestane balı listeye 20. sıradan girdi! Coğrafi işaret tescili aldı

"İÇERDİĞİ IHLAMUR NEDENİYLE BALIMIZIN TIBBİ DEĞERİ DAHA DA YÜKSELDİ"

Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakan Gündüz de 2020 yılında yaptıkları coğrafi işaret başvurunun sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Boğazda acı ve yanma hissi bırakmasıyla bilinen diğer kestane ballarına göre Yalova kestane balının daha yumuşak olduğuna dikkati çeken Gündüz, şunları kaydetti:

"İçerdiği ıhlamur nedeniyle balımızın tıbbi değeri daha da yükseldi. Balımızın içeriğinde minimum yüzde 80 kestane, yüzde 5'er ıhlamur, karaçalı, yüzde 1 orman gülü gibi aromalar var. Geçen seneki balımızın prolin değeri 1600 çıktı. Bu şimdiye kadar Türkiye'de duyduğumuz en yüksek prolin değeri. Bunun kestane balımızda olması zaten Yalova için başlı başına bir kazanç. Bu tüketiciye de yansıdığı için tüketici şu anda daha iyi bir bal yiyor. Bunun dışında bal her şeyden önce bir gıda maddesi. Her gıda maddesinde olduğu gibi çok tüketilmesi veya az tüketilmesi uygun değil. Onun da kendine göre bir ölçüsü var. İnsanlarımız balı önce sağlık için tüketiyor ama fazla tükettiğiniz zaman şifa gelmeyecek. O yüzden de balımızı tüketirken günde iki tatlı kaşığını geçmemekte fayda var."

Gündüz, Birlik olarak ISO 9001 ve ISO 22000 sertifikalarına sahip olduklarını da sözlerine ekledi.