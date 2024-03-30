İstanbul hızla dönüşecek! Yarısı Bizden Kampanyası ödemeleri başladı

İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyası'na en çok başvurunun geldiği Bahçelievler'de yapımı devam eden konutlar için kat maliklerinin ödemeleri yüklenici firmalara yapılmaya başlandı. YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEMELERİ BAŞLADI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müteahhit adına açılan hesaba ücretin yüzde 10'unu inşaat devam ederken, yüzde 30'unu kabası bitince, yüzde 30'unu ince işçiliği bittiğinde, kalan yüzde 30'u ise iskan aldıktan sonra yatıracak. Şirinevler Mahallesi'nde yapılan inşaatın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü projede; devlet 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da tahliye desteği veriyor. İşyeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği sağlanıyor. En çok başvurunun geldiği Bahçelievler'de yapımı devam eden konutlar için yüklenici firmalara ödemeler başladı. Yarısı Bizden Kampanyası'na müracaat eden ve başvuruları onaylanan Bahçelievler'e bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki konut sahipleri 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği aldı. İnşatı devam eden konutlar için yüklenici firmalara ödemelerin yapıldığı ilk bina oldu. 'BU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN MALİKLERİ BELEDİYEMİZDE PROJELERİNİ ONAYLATARAK KAT İRTİFAKINI KURMUŞLARDIR' Bahçelievler Belediyesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Şefi Ferhat Servi, 'Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın başlatmış olduğu Yarısı Bizden Kampanyası'na ilçemizden rekor bir katılım sağlanmıştır. Katılım sayısı ortalama 27 bindir. Bu 27 bin katılım da yaklaşık 95 bin bağımsız bölüme tekabül etmektedir. İlçemizde bu kampanyadan ilk faydalanacak olan binadan bir tanesi de bu arkamızda görmüş olduğunuz binadır. Bu binamızda 13 tane bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bu bağımsız bölümün malikleri belediyemizde projelerini onaylatarak kat irtifakını kurmuşlardır' dedi. 'VATANDAŞIMIZ İLK 2 YIL ÖDEME YAPMAYACAK' Belediyeye müracaatlarına istinaden hak sahipliği tespit edilen maliklerin bakanlığa bildirildiğini söyleyen Servi, 'Bakanlık, maliklerimizin hesabına Yarısı Bizden Kampanyamızın sunmuş olduğu 1 milyon 500 bin liralık yardımın, 100 bin lirasını taşınma parası olarak 700 bin lirasını hibe ve 700 bin lirasını da kredi olarak verecektir. Ödemeler şu şekilde olacak. Bakanlığımız müteahhit adına açılan hesaba yüzde 10'unu yatıracak. Diğer kalan yüzde 30 inşaatın kabası bitince yatıracak. Geri kalan yüzde 30 inşaatın ince işçiliği bittiğinde yatırılacak. Kalan yüzde 30'u ise iskan aldıktan sonra yatırılacak. Vatandaşımız ilk 2 yıl ödeme yapmayacak. Sonraki üçüncü yıl, 1 yıl olmak üzere faizsiz ödeme yapacak. Geri kalan dokuz yılda TEFE TÜFE'nin yarısı oranında faizle birlikte ödemelerini yapacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz' ifadelerini kullandı. 'BİNANIN YENİLENMESİYLE ALAKALI MADDİ OLANAKSIZLIKLARDAN KAYNAKLI TEREDDÜT VARDI' 2023'ün 4'üncü ayından itibaren ruhsat başvurusunda bulunduklarını söyleyen inşaatın yüklenici firma sahibi Selçuk Özer de 'Şimdi, bütün süreçlerimizi tamamlayıp projemizi gerekli mercilere ilettik. Yani Bahçelievler Belediyesi'nin bize sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalandık. Dolayısıyla buradan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle vatandaşlar da biraz nefes aldı. Açıkçası biz ilk vatandaşlarla konuşurken, vatandaşların aklında tereddüt vardı. Binanın yenilenmesiyle alakalı çok ciddi tereddütler vardı. Tereddüt de maddi olanaksızlardan kaynaklıydı. Dolayısıyla bu hibe ve Yarısı Bizden Kampanyası ile 700 bin lira kredi, 700 bin lira da hibe vatandaşa ciddi bir nefes oldu. Yüklenici firma olarak bize de iyi geldi' dedi. 'HERHANGİ BİR MAĞDURİYET SÖZ KONUSU OLMADI' 3 numaralı dairenin sahibi Ömer Kaydı ise 'Yarısı Bizden Kampanyası'ndan faydalandık. Bunun 700 bin lirasını devlet hibe olarak verdi. 700 bin lirasını da iki yıl sonra ödeyecek şekilde verdiler. Bu süre zarfında binamız yapılana kadar kira yardımımızı alıyoruz. Şu anda 5 bin 500 lira civarında kira yardımı alıyoruz. Herhangi bir mağduriyet söz konusu olmadı. Taşınma yardımımız, her şeyimizi tam teslimiyetle aldık. Yani burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir şey. Cebimizden çok cüzi bir miktar çıktı diyebiliriz. Hatta hiç para çıkmadan evimizi yenilemiş olduk. Sıfır bir daire sahibi olduk. Deprem durumu olduğundan dolayı kendimizi bir nevi garanti altına almış olduk' diye konuştu. 'YARISI KREDİ ÜÇ YIL SONRA ÖDEMELİ SÖZLEŞMEYİ İMZALADIK' 5 numaralı daire sahibi Aziz Kaydı da Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığına bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne giderek sözleşmelerin imzalandıklarını belirterek 'Yarısı kredi olarak üç yıl sonra ödemeli sözleşmeyi imzaladık ve süreç böyle devam ediyor. İnsanlar arasında çok kirli bilgiler var. 700 bin lira kredi, 700 bin lira hibe. 700 bin lira da üç yıl sonra memur zam artış oranın yarısı gibi bir fiyat uygulanıyor, zam uygulanıyor. Örneğin bizim inşaatımız 9'uncu ay gibi bitecekse iki yıl sonra ödemeye başlayacağız. 700 bin lira çektiğimiz kredinin taksitini 2026'nın 12'nci ayında ödemeye başlayacağız. Bir yılda devlet bizden hiçbir şekilde faiz almayacak' ifadelerini kullandı. 12 numaralı dairenin sahibi Hacı Turhal ise 'Kentsel dönüşümden faydalandık. Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurumuzu yaptık, onaylandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Murat Kurum'dan Hakan Bahadır'dan Allah razı olsun' diye konuştu.