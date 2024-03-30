İstanbul hızla dönüşecek! Yarısı Bizden Kampanyası ödemeleri başladı

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müteahhit adına açılan hesaba ücretin yüzde 10'unu inşaat devam ederken, yüzde 30'unu kabası bitince, yüzde 30'unu ince işçiliği bittiğinde, kalan yüzde 30'u ise iskan aldıktan sonra yatıracak. Şirinevler Mahallesi'nde yapılan inşaatın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü projede; devlet 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da tahliye desteği veriyor. İşyeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği sağlanıyor. En çok başvurunun geldiği Bahçelievler'de yapımı devam eden konutlar için yüklenici firmalara ödemeler başladı.