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Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:39

İstanbul hızla dönüşecek! Yarısı Bizden Kampanyası ödemeleri başladı

Geçtiğimiz yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası ödemeleri İstanbul'da başladı.

DHA
İstanbul hızla dönüşecek! Yarısı Bizden Kampanyası ödemeleri başladı

İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyası'na en çok başvurunun geldiği Bahçelievler'de yapımı devam eden konutlar için kat maliklerinin ödemeleri yüklenici firmalara yapılmaya başlandı.

İstanbul hızla dönüşecek! Yarısı Bizden Kampanyası ödemeleri başladı

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müteahhit adına açılan hesaba ücretin yüzde 10'unu inşaat devam ederken, yüzde 30'unu kabası bitince, yüzde 30'unu ince işçiliği bittiğinde, kalan yüzde 30'u ise iskan aldıktan sonra yatıracak. Şirinevler Mahallesi'nde yapılan inşaatın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü projede; devlet 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da tahliye desteği veriyor. İşyeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği sağlanıyor. En çok başvurunun geldiği Bahçelievler'de yapımı devam eden konutlar için yüklenici firmalara ödemeler başladı.

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İstanbul hızla dönüşecek! Yarısı Bizden Kampanyası ödemeleri başladı

Yarısı Bizden Kampanyası'na müracaat eden ve başvuruları onaylanan Bahçelievler'e bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki konut sahipleri 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği aldı. İnşatı devam eden konutlar için yüklenici firmalara ödemelerin yapıldığı ilk bina oldu.

İstanbul hızla dönüşecek! Yarısı Bizden Kampanyası ödemeleri başladı

"BU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN MALİKLERİ BELEDİYEMİZDE PROJELERİNİ ONAYLATARAK KAT İRTİFAKINI KURMUŞLARDIR"

Bahçelievler Belediyesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Şefi Ferhat Servi, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın başlatmış olduğu Yarısı Bizden Kampanyası'na ilçemizden rekor bir katılım sağlanmıştır. Katılım sayısı ortalama 27 bindir. Bu 27 bin katılım da yaklaşık 95 bin bağımsız bölüme tekabül etmektedir. İlçemizde bu kampanyadan ilk faydalanacak olan binadan bir tanesi de bu arkamızda görmüş olduğunuz binadır. Bu binamızda 13 tane bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bu bağımsız bölümün malikleri belediyemizde projelerini onaylatarak kat irtifakını kurmuşlardır" dedi.

İstanbul hızla dönüşecek! Yarısı Bizden Kampanyası ödemeleri başladı

"VATANDAŞIMIZ İLK 2 YIL ÖDEME YAPMAYACAK"

Belediyeye müracaatlarına istinaden hak sahipliği tespit edilen maliklerin bakanlığa bildirildiğini söyleyen Servi, "Bakanlık, maliklerimizin hesabına Yarısı Bizden Kampanyamızın sunmuş olduğu 1 milyon 500 bin liralık yardımın, 100 bin lirasını taşınma parası olarak 700 bin lirasını hibe ve 700 bin lirasını da kredi olarak verecektir. Ödemeler şu şekilde olacak. Bakanlığımız müteahhit adına açılan hesaba yüzde 10'unu yatıracak. Diğer kalan yüzde 30 inşaatın kabası bitince yatıracak. Geri kalan yüzde 30 inşaatın ince işçiliği bittiğinde yatırılacak. Kalan yüzde 30'u ise iskan aldıktan sonra yatırılacak. Vatandaşımız ilk 2 yıl ödeme yapmayacak. Sonraki üçüncü yıl, 1 yıl olmak üzere faizsiz ödeme yapacak. Geri kalan dokuz yılda TEFE TÜFE'nin yarısı oranında faizle birlikte ödemelerini yapacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

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