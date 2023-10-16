Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yeni Halka Arzlar ve Halka Arz Takvimi GÜNCEL LİSTE | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 16.10.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 08:10

Yeni Halka Arzlar ve Halka Arz Takvimi GÜNCEL LİSTE | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?

Yeni halka arz ve halka arz takvimi gündemde. Borsa İstanbul ve Amerikan borsalarındaki yeni halk arzları merak eden vatandaşlar sorgulamalara başladı. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası kurulu iki yeni firmaya daha onay vermişti. Bu iki şirketin toplama tarihleri belli olurken yatırım yönünü bu yönde değerlendiren vatandaşlar, bu hafta halka arz olacak şirketleri merak ediyor. Bilindiği üzere, halka arz süreci Sermeye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında başlıyor. Peki, bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte, halka arz olacak firmaların talep toplama tarihi, lot sayısı ve merak edilenler…

Yeni Halka Arzlar ve Halka Arz Takvimi | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?

Halka arz olacak şirketler ve talep toplama tarihleri gündemde. Borsa İstanbul'u yakından takip eden ve şirketlerin açtıkları hisse dağıtımından yararlanmak isteyen vatandaşlar "Bu hafta Borsa'da halka arz olacak şirketlerin isimleri ve talep toplama tarihleri" şeklinde arama motorlarını meşgul ediyor. İşte, halka arz takvimi ve yaklaşan halka arzlar listesi…

Yeni Halka Arzlar ve Halka Arz Takvimi | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK FİRMALAR
18-19-20 Ekim tarihinde TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ talep toplama işlemleri yapılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu, iki şirketin halka arz başvurusunu onayladı. TAB Gıda ve Vera Konsept halka arz olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni Halka Arzlar ve Halka Arz Takvimi | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 232 milyon 417 bin TL olan sermayesinin 261 milyon 292 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon 875 bin TL paylar ile mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ'ye ait 23 milyon 625 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 130,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Yeni Halka Arzlar ve Halka Arz Takvimi | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
18-19-20 Ekim Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

SPK, Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

Yeni Halka Arzlar ve Halka Arz Takvimi | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 15 milyon TL olan sermayesinin 205 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 55 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

SON DAKİKA