Yeni Halka Arzlar ve Halka Arz Takvimi GÜNCEL LİSTE | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?

Yeni halka arz ve halka arz takvimi gündemde. Borsa İstanbul ve Amerikan borsalarındaki yeni halk arzları merak eden vatandaşlar sorgulamalara başladı. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası kurulu iki yeni firmaya daha onay vermişti. Bu iki şirketin toplama tarihleri belli olurken yatırım yönünü bu yönde değerlendiren vatandaşlar, bu hafta halka arz olacak şirketleri merak ediyor. Bilindiği üzere, halka arz süreci Sermeye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında başlıyor. Peki, bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte, halka arz olacak firmaların talep toplama tarihi, lot sayısı ve merak edilenler…