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Giriş Tarihi: 26.01.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 13:48

Yeni havalimanı müjdesi! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı: "Çalışmalara başladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki hizmetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Trabzon'umuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

Yeni havalimanı müjdesi! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı: Çalışmalara başladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un geleceğini şekillendirmek, daha sürdürülebilir ve yaşanabilir kent inşa etmek için projenin hayata geçirildiğini ve Türkiye'nin gelecek vizyonunu, dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendirdiklerini söyledi.

Yeni havalimanı müjdesi! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı: Çalışmalara başladık

Bakan Uraloğlu, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için gittiği memleketi Trabzon'da Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Trabzon'a ilk kez geldiğini öğrendiği Avrupa Birliği Delegasyonu Mali İşler Bölüm Başkanı Odoardo Como'ya, 'Dünya'daki cennete hoş geldiniz' dedi.

Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda, insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla, dünyada öncü olmak vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerine de işaret etti.

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Yeni havalimanı müjdesi! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı: Çalışmalara başladık

Ulaşım ve iletişim yatırımlarını, kesintisiz kalkınmanın, rekabetçi bir ekonominin, sosyal etkileşimin, sürdürülebilir şehirciliğin ve refahın temeli olarak gördüklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 22 yılda 100 yıllık işler yaptık. Ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 250 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Bundan sonrada yaklaşık 195 milyar dolarlık yatırım yapmayı 2053 yılında kadar öngörüyoruz. Bunu da planladık." diye konuştu.

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul otoyolu, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yüksek standartlı, bölünmüş yollarla ülkemizin her noktasını hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde erişim sağlar hale getirdik. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometreye, 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu ise yaklaşık 3 bin 700 kilometreye yükselttik. 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağımızı 14 bin 165 km'ye yükselttik. Mevcut olan demiryolu ağımızı da neredeyse sil baştan yeniledik. Gerek elektrifikasyon, gerekse sinyalizasyon alt yapısını tesis ettik. Yine ülkemizde sıfırdan yüksek hızlı tren yokken 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağı inşa ettik. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye ve terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan yaklaşık 338 milyona yükselttik. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 343 noktaya dünyada uçmaya başladık."

Yeni havalimanı müjdesi! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı: Çalışmalara başladık

Uraloğlu, denizcilik alanında 152 olan uluslararası liman sayısını 190'a, 37 olan tersane sayısını 85'e, 8 bin 500 olan yat bağlama kapasitesini de 25 binin üzerine çıkardıklarını vurguladı.

Karadeniz ve Trabzon'da ulaşımın ana damarı olan Karadeniz Sahil Yolu'nu yine bu dönemde bitirdiklerini aktaran Uraloğlu, " Zigana tünelini, Maçka tünellerini, Tanjant yolunu bitirdik. Kanuni Bulvarı'nın en önemli bölümlerini bitirerek yine trafiğe açtık. Şimdi Boztepe-Değirmedenre bağlantısında çalışıyoruz. Aynı şekilde Maçka Yolu'nu doğrudan sahile bağlamak için tünel çalışmalarını hızlıca yürütüyoruz. Kışın geçit vermez KOP'ta tünel çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni havalimanı müjdesi! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı: Çalışmalara başladık

TRABZON'A YENİ BİR HAVALİMANI KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK

Mevcut Trabzon Havalimanı'nda öncelikli olarak yapılması gereken yapılan inşaatına başladıklarını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon'umuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pisti ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlayıp ihale sürecini başlatalım istiyoruz. . Sonrasında Trabzon Havalimanı'nın yapım sürecini başlatmış olacağız. Tamamlandığında Trabzon'a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eseri inşallah önümüzdeki yıllarda hayata geçirmiş olacağız."

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