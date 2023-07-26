Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 09:24

Yeni kararlar devrede! TCMB kredide "seçici" sıkılaştırma adımı attı! Bakan Mehmet Şimşek iki hedefe dikkat çekti

Merkez Bankası, "seçici kredi" politikası çerçevesinde bir dizi karar aldı. Yatırım, ihracat, tarım ve esnaf kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutuldu. Kredi kartı gecikme faizi yüzde 2.13, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı yüzde 2.89'a yükseltildi. Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kararların cari açığı azaltma, enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu belirterek, kaynakların yatırım, ihracata kanalize edileceğini söyledi.