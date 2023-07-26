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Haberler Fotohaber Yeni kararlar devrede! TCMB kredide "seçici" sıkılaştırma adımı attı! Bakan Mehmet Şimşek iki hedefe dikkat çekti
Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 09:24

Yeni kararlar devrede! TCMB kredide "seçici" sıkılaştırma adımı attı! Bakan Mehmet Şimşek iki hedefe dikkat çekti

Merkez Bankası, "seçici kredi" politikası çerçevesinde bir dizi karar aldı. Yatırım, ihracat, tarım ve esnaf kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutuldu. Kredi kartı gecikme faizi yüzde 2.13, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı yüzde 2.89'a yükseltildi. Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kararların cari açığı azaltma, enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu belirterek, kaynakların yatırım, ihracata kanalize edileceğini söyledi.

HAZAL ATEŞ
Yeni kararlar devrede! TCMB kredide seçici sıkılaştırma adımı attı! Bakan Mehmet Şimşek iki hedefe dikkat çekti

Merkez Bankası, "seçici kredi" politikası çerçevesinde bir dizi karar aldı. Yatırım, ihracat, tarım ve esnaf kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutuldu. Kredi kartı gecikme faizi yüzde 2.13, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı yüzde 2.89'a yükseltildi. Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kararların cari açığı azaltma, enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu belirterek, kaynakların yatırım, ihracata kanalize edileceğini söyledi.

Yeni kararlar devrede! TCMB kredide seçici sıkılaştırma adımı attı! Bakan Mehmet Şimşek iki hedefe dikkat çekti

Merkez Bankası'nın seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi. İhracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe uygulanacak. Sıkılaştırma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2.5 olarak belirlendi.

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Yeni kararlar devrede! TCMB kredide seçici sıkılaştırma adımı attı! Bakan Mehmet Şimşek iki hedefe dikkat çekti

TAŞIT KREDİLERİNDE SINIR YÜZDE 2

Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi. İhtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırı korundu.

Yeni kararlar devrede! TCMB kredide seçici sıkılaştırma adımı attı! Bakan Mehmet Şimşek iki hedefe dikkat çekti

NAKİT KULLANIM, KMH FAİZİ YÜZDE 2.89

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ de dün yayımlandı.

Enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi için kredi nakit kullanımları ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2.89'a çıkarıldı. Kredi kartlarında uygulanacak gecikme faizi de yüzde 2.13 oldu. Tebliğle kredi kartı azami gecikme faiz oranları hesap yöntemi değiştirilerek nominal referans oranları artırıldı. Yeni oranlar KMH hesapları faizleri için de geçerli olacak.

Yeni kararlar devrede! TCMB kredide seçici sıkılaştırma adımı attı! Bakan Mehmet Şimşek iki hedefe dikkat çekti

ESKİ BAKİYELERE UYGULANACAK MI?

Kredi kartı nakit kullanım, KMH hesabında yeni faiz oranı 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Eski bakiyelere uygulanması Ağustos ayı sonunu bulacak. Sözleşme değişikliklerinin 30 gün önceden bildirilmesi gerekiyor. Düzenlemenin ardından yapılan nakit çekimler ise yeni tavandan faizlenecek.

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