Yeni YHT hattı devreye alınıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte o iller...

"2023 YILINDA 3,5 MİLYON İNSAN TRABZON'DAN SEYAHAT ETTİ"

Trabzon'da hafif raylı sistemin çok tartışıldığına değinen Uraloğlu, "Büyükşehir Belediyemizin başlattığı hafif raylı sistem Trabzon'da çok tartışıldı, çok su kaldırdı ama onu ete kemiğe büründürdük. Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sorumluluğuna aldık ve detay projelerine başladık. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, projeleri ekiple hayata geçirdiklerini anlatarak, "Adil bakanımız Trabzon Havalimanı'nı da yatırım planına aldırdı, biz de takipçisiyiz. İnşallah onun da ihalesini yapacağız. 2023 yılında 3,5 milyon insan Trabzon'dan seyahat etti. Türkiye'de beşinci, altıncı sıralarda olan bir havalimanını konuşuyoruz. Onu da yine yürütmüş olacağız." dedi.

"Tren Maçka'dan mı gelsin, Rize'den mi aşağıya insin, Tirebolu'dan mı iner?" konusunun hep konuşulduğuna işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Şöyle bir karar verdik. Dedik ki bütün Karadeniz sahilini kapsasın, Samsun'dan başlasın Sarp'a kadar. Onun da proje çalışmalarını başlattık, o da hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene Ankara-Sivas hızlı tren hattını açtık. Şimdi Kırıkkale'den Çorum'a olan kesimin ihalesini de yapıyoruz. Ne demektir bu? Bu tren Kırıkkale'den yola çıktı, Trabzon'a da gelecek Allah'ın izniyle."