Yeni YHT hattı geliyor! Bakan Uraloğlu merak edilen tarihi açıkladı: 3 aşamalı dev projenin ilk etabı olacak

"TÜRKİYE VE AB ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÜÇLENECEK"

Türkiye'nin AB açısından çok önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Avrupa için Türk üreticiler üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve vazgeçilmez ticari ortaktır. Bu noktalardan bakıldığında Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemizin önemi daha da iyi anlaşılmakta. Bu demir yolu hattı Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri daha güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecek." değerlendirmesinde bulundu.