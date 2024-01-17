Yeni YHT hattı geliyor! Bakan Uraloğlu merak edilen tarihi açıkladı: 3 aşamalı dev projenin ilk etabı olacak

PROJE 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR
Proje kapsamındaki "İpek Demiryolu" güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün, Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil ettiğini kaydeden Uraloğlu, projenin 3 aşamadan oluştuğunu bildirdi.
Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule arasında bulunan 229 kilometre uzunluğundaki güzergahta saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli yük ve yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa ettiklerini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:
"Projenin yaklaşık 55 kilometresi Edirne, 62 kilometresi Kırklareli, 68 kilometresi İstanbul, 44 kilometresi ise Tekirdağ il sınırları içinde yer alıyor. Hattımızın Kırklareli, Edirne ve Kapıkule'de istasyonları olacak. Tekirdağ ilimizde Çerkezköy yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları kurulacak. İstanbul ilimizde ise Halkalı, Çatalca ve Ispartakule istasyonları olacak."