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Haberler Fotohaber Yüksek emekli promosyon dönemi! İşte 2024 banka promosyonu hesaplamaları: Sözleşmesi süren de alabiliyor!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 11:44

Yüksek emekli promosyon dönemi! İşte 2024 banka promosyonu hesaplamaları: Sözleşmesi süren de alabiliyor!

Emekli promosyon tutarlarında güncellemeler yapıldı. Asgari emekli promosyonu 8 bin lira olurken, bu rakam özel bankalarda 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Öte yandan dul ve yetimler de 5 bin TL banka promosyonu alacak. Peki kim ne kadar promosyon alacak? Düşük promosyon sözleşmesi iptal edilip yüksek promosyon nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

FARUK ERDEM
Yüksek emekli promosyon dönemi! İşte 2024 banka promosyonu hesaplamaları: Sözleşmesi süren de alabiliyor!

Emekli promosyonları ile ilgili güncellemeler yapıldı. En düşük banka promosyonu 8 bin liraya çıkartıldı. Yüksek maaşlara 12 bin TL ödenecek. Dul ve yetim maaşlarında ise promosyon 5 bin TL olacak. Peki kim ne kadar promosyon alacak, nasıl başvurulacak neler yapmak gerekiyor.

Yüksek emekli promosyon dönemi! İşte 2024 banka promosyonu hesaplamaları: Sözleşmesi süren de alabiliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli promosyonlarındaki artış uygulanmaya başladı. Kamu bankaları daha önce 3 bin TL ile 5 bin TL arasında ödedikleri promosyonları 8 bin TL ile 12 bin TL arasında ödemeye başlayacak.

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Yüksek emekli promosyon dönemi! İşte 2024 banka promosyonu hesaplamaları: Sözleşmesi süren de alabiliyor!

Emekliler maaş aldıkları kamu bankalarına kendilerine uygun olan metot ile başvurarak yeni promosyonlardan yararlanacak. Halen sözleşmesi devam edenler de cayma haklarını kullanarak yeni rakamlara güncelleme yapabilecek. Promosyon miktarları emeklilerin aldıkları maaşlara göre belirlenecek.

Yüksek emekli promosyon dönemi! İşte 2024 banka promosyonu hesaplamaları: Sözleşmesi süren de alabiliyor!

Burada yüksek maaşı olan emekliler 12 bin TL promosyon alabilecek. Ancak 10 bin TL taban ücretin altında ölüm aylığı (dul yetim maaşı) alanlarda promosyon 5 bin TL olarak uygulanacak. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olup da maaşı 10 bin TL taban aylığa tamamlanan emekliler ise en düşük olarak belirlenen 8 bin liralık promosyonu alacak. Bu arada özel bankaların da bu yarışa katılarak rakamları yükseltmesi bekleniyor. Peki promosyonla ilgili detaylar neler onlara da bakalım:

Yüksek emekli promosyon dönemi! İşte 2024 banka promosyonu hesaplamaları: Sözleşmesi süren de alabiliyor!

*Hangi emekliler promosyon alıyor?

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.

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