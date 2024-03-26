Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
11:44
Yüksek emekli promosyon dönemi! İşte 2024 banka promosyonu hesaplamaları: Sözleşmesi süren de alabiliyor!
Emekli promosyon tutarlarında güncellemeler yapıldı. Asgari emekli promosyonu 8 bin lira olurken, bu rakam özel bankalarda 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Öte yandan dul ve yetimler de 5 bin TL banka promosyonu alacak. Peki kim ne kadar promosyon alacak? Düşük promosyon sözleşmesi iptal edilip yüksek promosyon nasıl alınır? İşte tüm detaylar...