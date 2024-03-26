Yüksek emekli promosyon dönemi! İşte 2024 banka promosyonu hesaplamaları: Sözleşmesi süren de alabiliyor!

Burada yüksek maaşı olan emekliler 12 bin TL promosyon alabilecek. Ancak 10 bin TL taban ücretin altında ölüm aylığı (dul yetim maaşı) alanlarda promosyon 5 bin TL olarak uygulanacak. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olup da maaşı 10 bin TL taban aylığa tamamlanan emekliler ise en düşük olarak belirlenen 8 bin liralık promosyonu alacak. Bu arada özel bankaların da bu yarışa katılarak rakamları yükseltmesi bekleniyor. Peki promosyonla ilgili detaylar neler onlara da bakalım: