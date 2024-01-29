Giriş Tarihi: 29.01.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
17:20
Yunanistan'ın korkusu basına yansıdı: Türkiye fark atıyor! Çarpıcı askeri güç karşılaştırması yaptılar...
Yunan basını Türkiye ile Yunanistan'ın 2030 yılındaki askeri gücüne ilişkin tahmin projeksiyonunu ele aldı. Türkiye'nin İsveç kararı sonrası ABD, Türkiye'ye 40 adet F-16, Yunanistan'a da 40 adet F-35 savaş uçağı satışı yapacağını duyurdu. Buna göre Yunan kanadında, ilk F-35 2030 yılında envantere girecek. Yunan basınında yer alan habere göre 2030'da Türkiye'nin filolarının tamamına yakını F-16 savaş uçaklarından oluşacak. Bunu 'önemli bir sorun' olarak değerlendiren Kathimerini gazetesi, bu konuda kendi ordularının çok yavaş ilerlediğini belirterek filolarının yaşlı oluşuna vurgu yaptı.