Yunanistan’ın korkusu basına yansıdı: Türkiye fark atıyor! Çarpıcı askeri güç karşılaştırması yaptılar...

YUNAN BASINI, TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN'IN 2030'DAKİ ASKERİ GÜCÜNÜN KARŞILAŞTIRDI

Türkiye'nin SİHA konusundaki gelişimine çare arayan Yunanistan, 2020 yılında İsrail'den Heronları kiraladı. Heronları imal eden devlet kurumu olan İsrail Hava-Uzay Endüstrileri anlaşmaya göre bu SİHA'ları Yunanistan'a 3 yıllık leasing sözleşmesi ile verdi. 2021 yılına gelindiğinde ise Atina, Fransa ile 2.3 milyar euroluk bir anlaşma imzalayarak 18 adet Rafale savaş uçağı siparişi verdi. Askeri anlamdaki yatırımlarına devam eden Yunan kanadı daha sonra yine Fransa'dan Belharra fırkateynlerini satın aldı. Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde yerli ve milli üretimleri tercih etti. Baykar firmasının ürettiği Bayraktar İHA'larının yanı sıra yerli savaş uçağı ve insansız savaş uçakları gibi projelere yoğun enerji harcandı.