Ziraat Bankası emekli promosyonu yükseltildi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
08:35
Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı 2024 Mart ayı itibarıyla güncellendi. Özel bankaların promosyon ücretleri 15 bin TL'ye ulaşırken bu yarışta geride kalan kamu bankaları için de harekete geçildi. Kamu bankalarının promosyon ödemeleri artırıldı. Bu noktada maaşını bu bankaya taşımak isteyen SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri, başvuru şartları ve ödeme tarihleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Bakan Vedat Işıkhan, başvuru süreci tamamlanan emeklilerin promosyonlarının 28 Mart'ta yatırılmaya başlanacağını açıklamıştı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler? İşte detaylar…