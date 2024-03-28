Ziraat Bankası emekli promosyonu yükseltildi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Promosyon yarışında özel bankaların gerisinde kalan kamu bankaları için düğmeye basıldı. Kamu bankalarının emekli promosyonu ödemeleri artış yaşadı. Akabinde ise yeni zamlı promosyon tutarları Maaşını Ziraat'e taşımak isteyen emeklilerin gündemindeki yerini aldı. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması doğrultusunda güncelleme başvuruları 25 Mart'ta başlarken promosyonlar ise 28 Mart itibarıyla başvuru süreci tamamlanan emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek? İşte, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı…