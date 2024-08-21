2024 GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ | Yeşil Kart (Green Card) nedir, başvurular başladı mı, ne zaman yapılacak?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ABD'nin Yeşil Kart olarak bilinen Green Card sahibi olabilmek için için öncelikle başvuru şartlarını yerine getirmek ve başvurmak gerekmekte. Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvuru yapılır. Bu nedenle aracı resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.

Green Card başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler kimlik bilgilerini deeksik ve hatasız bir şekilde girmeliler. Sonrasında ise başvuru sonucunun olumlu olması beklenir. https://www.dvlottery.com/ internet sitesinden yapılan başvurularda istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olması gerekmekte. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi muhafaza etmek gerekiyor.