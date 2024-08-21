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Haberler Fotohaber 2024 GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ | Yeşil Kart (Green Card) nedir, başvurular başladı mı, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.08.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:24

2024 GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ | Yeşil Kart (Green Card) nedir, başvurular başladı mı, ne zaman yapılacak?

Ağustos ayının ortalarına yaklaşırken, Green Card başvuru tarihleri vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. ABD'nin resmi DV Lottery web sitesi üzerinden yapılacak Green Card başvuruları için geri sayım başladı. Amerikan Hükümeti, ABD vatandaşı olmayan kişilere ikamet hakkı tanıyan Green Card başvuru sürecini her yıl yıl sonuna doğru başlayacağını duyurmakta. 2023 yılında Green Card başvuruları 4 Ekim'de başlamış ve 7 Kasım'da sona ermişti. Peki, 2024 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

2024 GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ | Yeşil Kart Green Card nedir, başvurular başladı mı, ne zaman yapılacak?

ABD'nin Yeşil Kart olarak bilinen Green Card başvuruları için 2025 yılı tarihlerinin ne zaman açıklanacağı, son gelişmelerle birlikte ilgi çekiyor. Amerikan Hükümeti tarafından çekilişle verilecek olan ABD vatandaşı olmayan kişilere ikamet hakkı tanıyan Green Card başvuruları için tarih bilgileri ve başvuru prosedürleri arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, sonuçlar DV Lottery'nin resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Peki Green Card başvuru takvimi belli oldu mu, başvurular başladı mı, başvuru şartları neler? İşte, konuyla işikin detaylar ve daha fazlası haberin devamında...

2024 GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ | Yeşil Kart Green Card nedir, başvurular başladı mı, ne zaman yapılacak?

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card başvuruları yıl sonuna doğru, ekim-kasım ayında alınmakta. Geçtiğimiz yıl başvurular 4 Ekim 2023 ile 7 Kasım 2023 tarihleri arasında alındı.

Bu seneki başvuru tarihleri henüz kamuoyuna bir bilgilendirme yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerde yer verilecek.

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2024 GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ | Yeşil Kart Green Card nedir, başvurular başladı mı, ne zaman yapılacak?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ABD'nin Yeşil Kart olarak bilinen Green Card sahibi olabilmek için için öncelikle başvuru şartlarını yerine getirmek ve başvurmak gerekmekte. Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvuru yapılır. Bu nedenle aracı resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.

Green Card başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler kimlik bilgilerini deeksik ve hatasız bir şekilde girmeliler. Sonrasında ise başvuru sonucunun olumlu olması beklenir. https://www.dvlottery.com/ internet sitesinden yapılan başvurularda istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olması gerekmekte. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi muhafaza etmek gerekiyor.

2024 GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ | Yeşil Kart Green Card nedir, başvurular başladı mı, ne zaman yapılacak?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

2024 GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ | Yeşil Kart Green Card nedir, başvurular başladı mı, ne zaman yapılacak?

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak şarttır. Ayrıyeten çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alabilmek mümkün. Bunun haricinde özel göçmenlik yoluyla da Green Card sahibi olunabilir. Ayrıca her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır. Bu çekilişe katıldıktan sonra şartları sağlayan ve şanslı kişiler Green Card sahibi olabilirler.

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