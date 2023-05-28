Ağrı seçim sonuçları canlı veriler ve ve oy oranları son dakika sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Ağrı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

28 MAYIS AĞRI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Ağrı seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)