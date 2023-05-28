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Haberler Fotohaber Ağrı seçim sonuçları canlı veriler ve ve oy oranları son dakika sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Ağrı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 16:56

Ağrı seçim sonuçları canlı veriler ve ve oy oranları son dakika sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Ağrı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ağrı seçim sonucu ve adayların oy oranları hakkında araştırmalar başladı. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy verme işlemi 08.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacak. Ağrı seçim sonuçları 2023, katılım oranının 14 Mayıs'ta düşük olduğu il için önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adlarını vatandaşlar oy pusulasında görecek. Canlı ve anlık veriler sabah.com.tr adresinden öğrenilebilecek. Peki, Ağrı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Ağrı seçim sonucu ve oy oranları

Ağrı seçim sonuçları canlı veriler ve ve oy oranları son dakika sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Ağrı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ağrı seçim sonuçları ve adayların oy oranlar hakkında son dakika araştırmaları devam ediyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde adaylardan hiçbiri 50+1'e ulaşamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. Cumhur İttifakı ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde yer alıyor. Bu noktada Ağrı seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr üzerinden öğrenilebilecek. İşte 28 Mayıs 2023 Ağrı seçim sonucu hakkında detaylar

Ağrı seçim sonuçları canlı veriler ve ve oy oranları son dakika sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Ağrı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

28 MAYIS AĞRI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Ağrı seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

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Ağrı seçim sonuçları canlı veriler ve ve oy oranları son dakika sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Ağrı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

AĞRI OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

Ağrı seçim sonuçları canlı veriler ve ve oy oranları son dakika sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Ağrı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ağrı' nın İlçeleri:

Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Diyadin, Patnos, Taşlıçay ve Tutak' tır.

Ağrı seçim sonuçları canlı veriler ve ve oy oranları son dakika sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Ağrı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 MAYIS 2023 AĞRI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Ağrı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın %31.72 oy oranı alırken, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %65.8 oy aldı.

İşte oy oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %31.72

Kemal Kılıçdaroğlu: %65.8

Sinan Oğan: %2.08

Muharrem İnce: %0.4

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