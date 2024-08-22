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Haberler Fotohaber AJET 1 Euro uçak bileti kampanyası başladı! AJET kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli?
Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:59

AJET 1 Euro uçak bileti kampanyası başladı! AJET kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli?

'Türkiye uçuşunuzu fırsata dönüştürün' sloganıyla tanıtılan AJET 1 Euro uçak bileti kampanyası Avrupa-Türkiye rotasında geçerli olacak. 22 Ağustos itibarıyla başlayan kampanyada biletler satışa çıktı. Tek yönlü uçuşlarda geçerli olacak fırsatta 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla biletler yer alıyor. Peki; 2024 AJET kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli? İşte, AJET kampanya biletleme ve seyahat tarihleri...

AJET 1 Euro uçak bileti kampanyası başladı! AJET kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli?

AJET 1 Euro uçak bileti kampanyası başladı. Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat edecek yolcuların yararlanabildiği kampanyada 2 günlük bir biletleme dönemi olacak. Ağustos ve Ekim ayları arasında yapılacak seyahatlerde kullanılacak biletler satışta. Peki; AJET kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli?

AJET 1 Euro uçak bileti kampanyası başladı! AJET kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli?

AJET 1 EURO UÇAK BİLETİ KAMPANYASI!

"1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla yeni rotalarda yeni hikayelere kanat açın. Tatil planınızı yapın, Türkiye uçuşunuzu bize bırakın.

Konforlu ve uygun bir seyahat için bu fırsatı yakalayın. İster Türkiye tatilinizin başlangıcı ister Avrupa tatilinizin dönüşü... AJet'le yeni maceraların sınırı yok." tanıtımıyla kampanyasını duyuran AJET 1 Euro + vergilerinden başlayan fiyatlarla biletlerini satışa sundu.

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AJET 1 Euro uçak bileti kampanyası başladı! AJET kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli?

AJET KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanya kapsamında biletler yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı tek yön 1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla sunulacaktır.

22 – 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında satın alınacak biletler için geçerlidir.
22 Ağustos 2024 – 24 Ekim 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

AJET 1 Euro uçak bileti kampanyası başladı! AJET kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli?

AJET BİLET KAMPANYASI NERELERDE GEÇERLİ?

Kampanya Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşları kapsamaktadır. Ücret detaylarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz.

İşte, satışa sunulan fiyatlar:

AJET 1 Euro uçak bileti kampanyası başladı! AJET kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli?

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