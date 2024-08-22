AJET 1 Euro uçak bileti kampanyası başladı! AJET kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli?

AJET 1 Euro uçak bileti kampanyası başladı. Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat edecek yolcuların yararlanabildiği kampanyada 2 günlük bir biletleme dönemi olacak. Ağustos ve Ekim ayları arasında yapılacak seyahatlerde kullanılacak biletler satışta. Peki; AJET kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli?