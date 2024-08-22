Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
09:59
AJET 1 Euro uçak bileti kampanyası başladı! AJET kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli?
'Türkiye uçuşunuzu fırsata dönüştürün' sloganıyla tanıtılan AJET 1 Euro uçak bileti kampanyası Avrupa-Türkiye rotasında geçerli olacak. 22 Ağustos itibarıyla başlayan kampanyada biletler satışa çıktı. Tek yönlü uçuşlarda geçerli olacak fırsatta 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla biletler yer alıyor. Peki; 2024 AJET kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli? İşte, AJET kampanya biletleme ve seyahat tarihleri...