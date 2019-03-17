AK Parti ve MHP'nin İzmir mitinginde coşku tavan yaptı! İşte Gündoğdu meydanı ve Cumhur ittifakı

İZMİR'E BU MU LAYIK YA?

Birileri çıkmış terör örgütünün desteği ile bu şehirde kendisine yol açmaya çalışıyor. İşte gösterdikleri aday da böyle bir aday. Onlardan buraya hiçbir fayda gelmez. Şu körfezin kokusu işte... Senelerdir çözdüler mi? İzmir'e bu mu layık ya? Soruyorum size. Bakın biz gelmeden önce Haliç de böyleydi. Şimdi balık da yaşıyor, yüzüyor da insanlar.



