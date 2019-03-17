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  • AK Parti ve MHP'nin İzmir mitinginde coşku tavan yaptı! İşte Gündoğdu meydanı ve Cumhur ittifakı

ve 'nin mitinginde coşku tavan yaptı! İşte Gündoğdu meydanı ve Cumhur ittifakı

Başkan ve Genel Başkanı 'nin konuşmalarını gerçekleştirdiği ve Cumhur İttifakının ilk ortak mitingi olan mitingi bugün gerçekleşti. Sabah saatlerinden bu yana kalabalıkların Gündoğdu medyanına akın ettiği programda iki liderin gelişi ile birlikte coşku tavan yaptı. İşte ve MHP'nin İzmir mitingi ve tarihe geçen çarpıcı kareler

Giriş Tarihi: 17.03.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 16:25
AK Parti ve MHP'nin İzmir mitinginde coşku tavan yaptı! İşte Gündoğdu meydanı ve Cumhur ittifakı

BAYRAKLAR KALDIRILDI, SANİYELER SONRA....

'de coşkulu kalabalık önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekçi, ardından lideri 'yi karşıladı. Ardından Türk bayrakları kaldırıldı ve saniyeler sonra Başkan Erdoğan kürsüye geldiğinde coşku tavan yaptı. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ve tarihe geçen İzmir mitinginden kareler.

AK Parti ve MHP'nin İzmir mitinginde coşku tavan yaptı! İşte Gündoğdu meydanı ve Cumhur ittifakı

Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi olan 'de tarihi bir kalabalık vardı. Sadece Türk bayraklarının olduğu alanda Başkan Erdoğan halka hitap etti. İşte Gündoğdu Meydanında Başkan Erdoğan'ın konuşması ve öne çıkanlar;

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AK Parti ve MHP'nin İzmir mitinginde coşku tavan yaptı! İşte Gündoğdu meydanı ve Cumhur ittifakı

"TÜRKİYE'NİN HEM SİYASİ HEM İKTİSADİ BAĞIMSIZLIĞININ SEMBOLÜ İZMİR..."

"İstiklalimizin, milletimizin gür sesi ... Kalesi, Konağı, Kordon'u Körfeziyle ne güzelsin İzmir... Selanik'in, Girit'in, Üsküp'ün, Kosova'nın, Varna'nın, Nice Balkan şehrinin acısını dindiren İzmir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordularının 9 Eylül'de yeniden özgürlüğüne kavuşturduğu, gavuru denize, garibi bağrına basan İzmir... Batının doğuyla ilk selamlaştığı yer olan İzmir, Medeniyetlerin, kültür kuşaklarının beşiği olan İzmir... Türkiye'nin sadece siyasi değil iktisadi bağımsızlığının da sembolü olan İzmir. Sizi yürekten selamlıyorum.

AK Parti ve MHP'nin İzmir mitinginde coşku tavan yaptı! İşte Gündoğdu meydanı ve Cumhur ittifakı

"İLK ORTAK MİTİNGİMİZ İZMİR'DE ÇÜNKÜ..."

Dikkat edin bizimki bir Cumhur ittifakıdır. Sayın Bahçeli ile ilk ortak mitingimizi buraya çok önem verdiğimiz için 'de yapıyoruz. Biz bu ittifakı 411 el kaosa kalktı diyenler gibi değil, darbecilerle mücadele ederken sokaklarda kurduk. İnşaAllah bizim bu birlikteliğimiz pazara kadar değil mezara kadar sürer. Bu vesileyle duruşları için sayın Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok teşekkür ediyorum.

AK Parti ve MHP'nin İzmir mitinginde coşku tavan yaptı! İşte Gündoğdu meydanı ve Cumhur ittifakı

İZMİR'E BU MU LAYIK YA?

Birileri çıkmış terör örgütünün desteği ile bu şehirde kendisine yol açmaya çalışıyor. İşte gösterdikleri aday da böyle bir aday. Onlardan buraya hiçbir fayda gelmez. Şu körfezin kokusu işte... Senelerdir çözdüler mi? 'e bu mu layık ya? Soruyorum size. Bakın biz gelmeden önce Haliç de böyleydi. Şimdi balık da yaşıyor, yüzüyor da insanlar.


AK Parti ve MHP'nin İzmir mitinginde coşku tavan yaptı! İşte Gündoğdu meydanı ve Cumhur ittifakı

Yıllardır Atatürk'ü istismar ettiler. Bunların Atatürk'ün vasiyetine tırnak ucu kadar bir katlıları olduğunu gördünüz mü duydunuz mu?

DEFOL GİT IRAK'TAKİ KÜRDİSTAN'DA YAŞA

AK Parti ve MHP'nin İzmir mitinginde coşku tavan yaptı! İşte Gündoğdu meydanı ve Cumhur ittifakı

Şimbi bu adam (Sezai Temelli) Kürt bile değil. Kürdistan diyor. Şimdi ben söylüyorum. Kürdistan diye bir yer benim ülkemde var mı? Güneydoğu var, Orta Anadolu var. Ege var Marmara var. Ama Kürdistan yok. Ey Sezai sen Kürdistan istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var oraya defol orada yaşa. Şimdi ben Kürt kardeşlerimize söylüyorum bunlar ülkemizi bölmeye çalışıyorlar.

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