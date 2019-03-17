AK Parti ve MHP'nin İzmir mitinginde coşku tavan yaptı! İşte Gündoğdu meydanı ve Cumhur ittifakı

"TÜRKİYE'NİN HEM SİYASİ HEM İKTİSADİ BAĞIMSIZLIĞININ SEMBOLÜ İZMİR..."
"İstiklalimizin, milletimizin gür sesi İzmir... Kalesi, Konağı, Kordon'u Körfeziyle ne güzelsin İzmir... Selanik'in, Girit'in, Üsküp'ün, Kosova'nın, Varna'nın, Nice Balkan şehrinin acısını dindiren İzmir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordularının 9 Eylül'de yeniden özgürlüğüne kavuşturduğu, gavuru denize, garibi bağrına basan İzmir... Batının doğuyla ilk selamlaştığı yer olan İzmir, Medeniyetlerin, kültür kuşaklarının beşiği olan İzmir... Türkiye'nin sadece siyasi değil iktisadi bağımsızlığının da sembolü olan İzmir. Sizi yürekten selamlıyorum.