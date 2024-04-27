AK Partili milletvekillerinden Beypazarı Soda’ya destek ziyareti

"İSVİÇRE'YE DE 7 YILDIR ÜRÜNLERİMİZİ GÖNDERİYORUZ"

Beypazarı yetkilisi, "İsviçre'de yapılan analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının en fazla değeri '1' olması gerekirken '2' olarak tespit edildiği, bununsa sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir kanıya nasıl vardıklarını bilmiyoruz. Öyle ki bugün sağlıklı yaşam için insanlar bor minerali takviye gıdaları tüketiyor. Kemik erimesini durdurmak için her bir kapsülünde 3mg bor olan takviye gıdalar var. Kaldı ki, İsviçre 1'e 2 oranını tehlikeli olarak belirlerken, AB üye ülkelerinde mevzuat oranı 1'e 5. Amerika'dan Avustralya'ya, Hollanda'dan Belçika'ya pek çok ülkeye ürün gönderen bir marka olarak İsviçre'ye de 7 yıldır ürünlerimizi gönderiyoruz" dedi.

Öte yandan firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada da, "Maden suyumuzun değerleri Avrupa Birliği mineralli su kriterlerine ve Türkiye Doğal Mineralli Su Hakkındaki Yönetmelik limitlerine uygundur. Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre'de yaşanan bu durum AB ve İsviçre mevzuatının farklığından kaynaklanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ankara'nın yerli ve milli markası Beypazarı Doğal Maden Suyu tesislerini Ankara AK Parti milletvekillerinden Dr. Leyla Şahin Usta, ⁠Ömer İleri ve Zehranur Aydemir ziyaret etti. Milletvekillerine önceki dönem vekillerden Hacı Turan, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata ve Beypazarı Belediyesi önceki dönem başkanı Tuncer Kaplan da eşlik etti.