Giriş Tarihi: 27.04.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
16:22
AK Partili milletvekillerinden Beypazarı Soda'ya destek ziyareti
Ankara AK Parti milletvekillerinden Ankara'nın global markası Beypazarı Doğal Maden Suyuna destek ziyareti gerçekleştirildi. Beypazarı firması için İsviçre'nin mevzuat hükümleri gereğince, yapılan açıklama sanki Türk maden sularının zararlı olduğu yönünde bir algıya sebep olmuştu. Ancak Avrupa Birliği Mineralli Su kriterlerine uygun olan Beypazarı Maden Suları'nın, AB üyesi olmayan İsviçre tarafından kötülenmesi, İsviçre'nin kendi maden suyu markalarını korumak için piyasa rekabeti olarak yorumlanmıştı.