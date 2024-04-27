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Haberler Fotohaber AK Partili milletvekillerinden Beypazarı Soda'ya destek ziyareti
Giriş Tarihi: 27.04.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 16:22

AK Partili milletvekillerinden Beypazarı Soda'ya destek ziyareti

Ankara AK Parti milletvekillerinden Ankara'nın global markası Beypazarı Doğal Maden Suyuna destek ziyareti gerçekleştirildi. Beypazarı firması için İsviçre'nin mevzuat hükümleri gereğince, yapılan açıklama sanki Türk maden sularının zararlı olduğu yönünde bir algıya sebep olmuştu. Ancak Avrupa Birliği Mineralli Su kriterlerine uygun olan Beypazarı Maden Suları'nın, AB üyesi olmayan İsviçre tarafından kötülenmesi, İsviçre'nin kendi maden suyu markalarını korumak için piyasa rekabeti olarak yorumlanmıştı.

TOLGA ÖZLÜ
AK Partili milletvekillerinden Beypazarı Soda’ya destek ziyareti

İsviçre'de Beypazarı maden suyu, yüksek miktarda bor tespit edildiği gerekçesiyle yasaklanmıştı. İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'nun (FSVO) sodalara ilişkin toplatma kararı ve içilmemesi tavsiyesinde bulunmuştu. İsviçre'nin kararının ardından Beypazarı Maden Suyu'ndan açıklama yapıldı.

AK Partili milletvekillerinden Beypazarı Soda’ya destek ziyareti

"İSVİÇRE'YE DE 7 YILDIR ÜRÜNLERİMİZİ GÖNDERİYORUZ"

Beypazarı yetkilisi, "İsviçre'de yapılan analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının en fazla değeri '1' olması gerekirken '2' olarak tespit edildiği, bununsa sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir kanıya nasıl vardıklarını bilmiyoruz. Öyle ki bugün sağlıklı yaşam için insanlar bor minerali takviye gıdaları tüketiyor. Kemik erimesini durdurmak için her bir kapsülünde 3mg bor olan takviye gıdalar var. Kaldı ki, İsviçre 1'e 2 oranını tehlikeli olarak belirlerken, AB üye ülkelerinde mevzuat oranı 1'e 5. Amerika'dan Avustralya'ya, Hollanda'dan Belçika'ya pek çok ülkeye ürün gönderen bir marka olarak İsviçre'ye de 7 yıldır ürünlerimizi gönderiyoruz" dedi.

Öte yandan firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada da, "Maden suyumuzun değerleri Avrupa Birliği mineralli su kriterlerine ve Türkiye Doğal Mineralli Su Hakkındaki Yönetmelik limitlerine uygundur. Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre'de yaşanan bu durum AB ve İsviçre mevzuatının farklığından kaynaklanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ankara'nın yerli ve milli markası Beypazarı Doğal Maden Suyu tesislerini Ankara AK Parti milletvekillerinden Dr. Leyla Şahin Usta, ⁠Ömer İleri ve Zehranur Aydemir ziyaret etti. Milletvekillerine önceki dönem vekillerden Hacı Turan, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata ve Beypazarı Belediyesi önceki dönem başkanı Tuncer Kaplan da eşlik etti.

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AK Partili milletvekillerinden Beypazarı Soda’ya destek ziyareti

BEYPAZARI'DAN 30 ÜLKEYE İHRACAT

Tesisleri gezen vekiller, Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan'dan maden suyu hakkında bilgiler aldı. Ercan, "70 bin metrekare kapalı alana sahip tesisimizde saatte 300 bin şişe maden suyu şişelemekteyiz. Dünyadaki en ileri teknolojiye sahip maden suyu şişeleme makine parkına sahibiz. Maden suyumuz zengin mineral yapısıyla yer altında doğal olarak oluşmakta ve tam otomasyona sahip makinalarımızda el değmeden şişelenmektedir. Beypazarı olarak 30'u aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla da, dünya çapında tercih edilen bir maden suyu konumundayız" dedi.

AK Partili milletvekillerinden Beypazarı Soda’ya destek ziyareti

DENETİM VE ANALİZLER DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR

Tüm üretim süreçlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından denetim ve analizlerin düzenli olarak yapıldığını belirten Ercan, Beypazarı maden suyunun değerlerinin, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği mineralli su kriterleri ile Türkiye Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik kriterlerine uygun olduğunu dile getirdi. Maden suyunun başta magnezyum, potasyum, silikat ve kalsiyum olmak üzere insan sağlığına faydalı birçok mineral ihtiva ettiği ve bu nedenle lezzeti kadar sağlıklı yaşam için de tercih edilen bir içecek olduğunu belirtti.

AK Partili milletvekillerinden Beypazarı Soda’ya destek ziyareti

"İSVİÇRE'DEKİ MEVZUAT FARKINDAN DOLAYI YAŞANDI"

Niyazi Ercan, son zamanlarda İsviçre'deki mevzuat farklılığından dolayı ortaya çıkan haberlere ilişkin şöyle konuştu:
"Tüketicilerimizin markaya olan sahiplenici yaklaşımı bizleri de çok duygulandırdı. Türkiye genelinde birçok tüketicimiz markamızı destekleyen paylaşımlarda bulundu ve sosyal medyanın gündemi haline gelen markamıza karşı oluşan bu sevgi ve sahiplenme bilinci bizleri de çok mutlu etti. Bu kadar sevilen ve güvenilen bir marka olmanın sorumluluğunu bir kez daha üzerimizde hissettik. Objektif yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda çaba gösteren gazetecilerimizin, uzman doktorlarımızın ve tüketicilerimizin destekleri çok güzel bir enerji oluşturdu. Milletvekillerimizin desteklerini de arkamızda hissetmek bizleri gururlandırdı. Bir marka kolay oluşmuyor, 3 kuşaktır ilmek ilmek dokuyarak bugünlere getirdiğiniz markamız sadece Beypazarı'mızın değil, ülkemizin önemli bir değeridir. Bu noktada bizler de 67 yıldır olduğu gibi tamamen doğal olan ürünümüzü en hijyenik koşullarda tüketicilerimize buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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