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Haberler Fotohaber ALES/3 2024 ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu, sonuçlar kaç yıl geçerli?
Giriş Tarihi: 21.08.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:46

ALES/3 2024 ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu, sonuçlar kaç yıl geçerli?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yılda üç kez düzenlenen ALES sınavlarının ilk iki oturumu tamamlandı ve 2024-ALES/2 sonuçları geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyuruldu. Şimdi adaylar gözlerini ALES 3 sınavına çevirdi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan iki bölümden meydana geliyor ve toplam 100 sorunun yanıtlanması için adaylara 150 dakika (2,5 saat) süre tanınıyor. Peki, 2024 ALES/3 ne zaman gerçekleşecek, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı, ALES/3 sonuçları kaç yıl geçerli?

ALES/3 2024 ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu, sonuçlar kaç yıl geçerli?

ALES 3 sınavı için geri sayım başladı. 2024 yılı için ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), her yıl olduğu gibi bu yıl da üç kez yapılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek ALES/3 sınavının tarihi ve başvuru süreci adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. 2024 ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte, konuya ilişkin detaylar haberin devamında...

ALES/3 2024 ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu, sonuçlar kaç yıl geçerli?

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak. Sınava katıı sağlamak isteyen adaylar ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

ALES/3 BAŞVURU EKRANI

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ALES/3 2024 ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu, sonuçlar kaç yıl geçerli?

ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2024 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adayların 100 soruluk ALES/3 sınavını tamamlayabilmeleri için 150 dakika zaman tanınacak.

ALES/3 2024 ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu, sonuçlar kaç yıl geçerli?

ALES/3 SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 81 il merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES/3 2024 ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu, sonuçlar kaç yıl geçerli?

ALES/3 KİMLER BAŞVURABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında değerlendirirsek sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

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