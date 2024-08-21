ALES/3 2024 ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu, sonuçlar kaç yıl geçerli?

ALES 3 sınavı için geri sayım başladı. 2024 yılı için ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), her yıl olduğu gibi bu yıl da üç kez yapılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek ALES/3 sınavının tarihi ve başvuru süreci adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. 2024 ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte, konuya ilişkin detaylar haberin devamında...