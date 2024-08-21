Giriş Tarihi: 21.08.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
13:46
ALES/3 2024 ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu, sonuçlar kaç yıl geçerli?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yılda üç kez düzenlenen ALES sınavlarının ilk iki oturumu tamamlandı ve 2024-ALES/2 sonuçları geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyuruldu. Şimdi adaylar gözlerini ALES 3 sınavına çevirdi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan iki bölümden meydana geliyor ve toplam 100 sorunun yanıtlanması için adaylara 150 dakika (2,5 saat) süre tanınıyor. Peki, 2024 ALES/3 ne zaman gerçekleşecek, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı, ALES/3 sonuçları kaç yıl geçerli?