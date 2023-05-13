Amasya Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merkez seçim sonucu ve oy oranları

Amasya Merkez seçim sonuçları 2023 tablosu araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri akabinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı gündemdeki yerini alıyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları açılan sandık sayısı ile ortaya çıkıyor. İl il ve ilçe ilçe takip edilen süreçte seçmenler ''seçimi kim kazandı" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Amasya Merkez seçim sonuçları açıklandı mı, hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merkez seçim sonucu ve oy oranları....