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Haberler Fotohaber Amasya Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merkez seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:22

Amasya Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merkez seçim sonucu ve oy oranları

Amasya Merkez seçim sonuçları 2023 tablosu araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri akabinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı gündemdeki yerini alıyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları açılan sandık sayısı ile ortaya çıkıyor. İl il ve ilçe ilçe takip edilen süreçte seçmenler ''seçimi kim kazandı" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Amasya Merkez seçim sonuçları açıklandı mı, hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merkez seçim sonucu ve oy oranları....

Amasya Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merkez seçim sonucu ve oy oranları

Amasya seçim sonuçları ilçe ilçe araştırılıyor. Özellikle 149 bin 592 nüfusa sahip olan Merkez seçim sonuçları 2023 verileri mercek altına alınmış durumda. Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı değerlendiriliyor. Meclis'te yer alacak yeni dönem milletvekilleri için ise AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları yakından takip ediliyor. Amasya Merkez seçim sonucu canlı ve anlık veriler YSK tarafından son dakika yayınlanıyor. İşte, Amasya Merkez seçim sonuçları 2023 ile "seçimi kim kazandı" sorusunun yanıtı…

Amasya Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merkez seçim sonucu ve oy oranları

AMASYA MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından sandıklar, YSK'nın seçim yasağını kaldırılması ardından paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Amasya Merkez Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Amasya Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merkez seçim sonucu ve oy oranları

Amasya Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merkez seçim sonucu ve oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Amasya Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merkez seçim sonucu ve oy oranları

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

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