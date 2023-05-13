Amasya Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Amasya Merkez seçim sonucu ve oy oranları

Amasya seçim sonuçları ilçe ilçe araştırılıyor. Özellikle 149 bin 592 nüfusa sahip olan Merkez seçim sonuçları 2023 verileri mercek altına alınmış durumda. Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı değerlendiriliyor. Meclis'te yer alacak yeni dönem milletvekilleri için ise AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları yakından takip ediliyor. Amasya Merkez seçim sonucu canlı ve anlık veriler YSK tarafından son dakika yayınlanıyor. İşte, Amasya Merkez seçim sonuçları 2023 ile "seçimi kim kazandı" sorusunun yanıtı…