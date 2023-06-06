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Haberler Fotohaber Apple Vision Pro fiyatı ve teknik özellikleri: Devrim niteliğine ürün tanıtıldı! Vision Pro nedir, ne zaman çıkacak, ne işe yarar?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 10:13

Apple Vision Pro fiyatı ve teknik özellikleri: Devrim niteliğine ürün tanıtıldı! Vision Pro nedir, ne zaman çıkacak, ne işe yarar?

Vision Pro Apple'ın her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC'de tanıtıldı. Televizyon ve telefon gibi iletişim sektörüne bir devrim yaratacağı düşünülen ürün hakkında Vision Pro nedir, ne zaman çıkacak, özellikleri neler gibi sorular yanıt aramakta. Apple ürünü arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliği birleştiren karma gerçeklik gözlüğü olarak tanıtırken, ultra çözünürlük özelliğiyle VR gözlüklerinin daha ötesine geçmiş durumda. Apple Vision Pro fiyatı oldukça dikkat çekerken, ürünün Türkiye'de ne zaman satılacağı merak konusu. Peki, Vision Pro ne zaman çıkacak, ne kadar? İşte Vision Pro Türkiye fiyatı ve diğer konular hakkında detaylar

Apple Vision Pro fiyatı ve teknik özellikleri: Devrim niteliğine ürün tanıtıldı! Vision Pro nedir, ne zaman çıkacak, ne işe yarar?

Apple Vision Pro fiyatı, çıkış tarihi ve teknik özellikleri hakkında araştırılmalar devam ediyor. Apple'ın "Yeni iPhone anı" olarak paylaştığı, teknolojide devrim yaratması beklenen ürün hakkında vatandaşlar, Vision Pro nedir, ne zaman çıkacak, ne işe yarar sorularını yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar

Apple Vision Pro fiyatı ve teknik özellikleri: Devrim niteliğine ürün tanıtıldı! Vision Pro nedir, ne zaman çıkacak, ne işe yarar?

APPLE VISION PRO NEDİR?

Vision Pro, Apple firmasının tanıttığı arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliği birleştiren "karma gerçeklik gözlüğüdür".

Şirketin 2014 yılından beri tanıttığı ilk yeni ana ürün serisi olan Vision Pro, yeni çağı başlatacağa benziyor.

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Apple Vision Pro fiyatı ve teknik özellikleri: Devrim niteliğine ürün tanıtıldı! Vision Pro nedir, ne zaman çıkacak, ne işe yarar?

Apple, Vision Pro'yu tanıtırken ürünün ilk uzamsal bilgisayar olduğunu dile getirdi. Ürün dijital içeriği fiziksel dünyayla harmanlamaya çalışırken, kullanıcılar Vision Pro'da gözleri, elleri ve sesi gibi mümkün olan bütün duyularıyla kontrol edebileceği üç boyutlu bir arabirim bulacak.

Apple Vision Pro fiyatı ve teknik özellikleri: Devrim niteliğine ürün tanıtıldı! Vision Pro nedir, ne zaman çıkacak, ne işe yarar?

APPLE VISION PRO ÖZELLİKLERİ

Ürün, Apple'ın visionOS işletim sistemiyle birlikte çalışıyor. Spatial Audio adı verilen üst düzey ses teknolojisine de sahip olan gözlük, kullanıcıya sanal yaşam alanı yaratmakta.

Vision Pro, herhangi bir kumanda olmadan çalışmaktadır.

Apple Vision Pro fiyatı ve teknik özellikleri: Devrim niteliğine ürün tanıtıldı! Vision Pro nedir, ne zaman çıkacak, ne işe yarar?

Ürünle görüntülü konuşma, sinema ve video izleme, internet üzerinde dolaşma, fotoğraf galerisinde gezme imkanı sağlıyor. Tek bir odaya ihtiyaç duyan ürün, ultra çözünürlük özelliğine sahip.

Eğlence sektörü dışında Apple, ürünün iş yapma noktasında insanlığa çok büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyor.

Facetime özelliğine sahip olan Vision Pro, insan yüzlerini analiz ederek 3 boyutlu olarak dijital platforma aktarabilmekte.

Mikro LED teknolojisi barındıran Vision Pro, yüksek performanslı göz takip sistemi ile çalışıyor. Üründe M2 ve R1 işlemcileri yer almakta.

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