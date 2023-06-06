Giriş Tarihi: 06.06.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 10:13

Apple Vision Pro fiyatı ve teknik özellikleri: Devrim niteliğine ürün tanıtıldı! Vision Pro nedir, ne zaman çıkacak, ne işe yarar?

Vision Pro Apple'ın her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC'de tanıtıldı. Televizyon ve telefon gibi iletişim sektörüne bir devrim yaratacağı düşünülen ürün hakkında Vision Pro nedir, ne zaman çıkacak, özellikleri neler gibi sorular yanıt aramakta. Apple ürünü arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliği birleştiren karma gerçeklik gözlüğü olarak tanıtırken, ultra çözünürlük özelliğiyle VR gözlüklerinin daha ötesine geçmiş durumda. Apple Vision Pro fiyatı oldukça dikkat çekerken, ürünün Türkiye'de ne zaman satılacağı merak konusu. Peki, Vision Pro ne zaman çıkacak, ne kadar? İşte Vision Pro Türkiye fiyatı ve diğer konular hakkında detaylar