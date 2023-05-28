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Haberler Fotohaber Ardahan seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN! 28 Mayıs 2023 Ardahan cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonucu ile adayların oy oranları
Giriş Tarihi: 28.05.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 18:27

Ardahan seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN! 28 Mayıs 2023 Ardahan cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonucu ile adayların oy oranları

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesin sonuçları 2. tur oylaması sonrasında belli olacak. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Ardahan ilimizde sandık başına giden seçmenler, Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan seçimin oy sonuçlarını merak edenler YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ardahan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Ardahan seçim sonuçları ve oy oranları detayları.

Ardahan seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN! 28 Mayıs 2023 Ardahan cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonucu ile adayların oy oranları

Ardahan ilimizde cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur oylaması için 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına giden seçmenler Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçlarını merak ederek YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ardahan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARI 2023

Ardahan 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve tüm detaylar burada olacak.

Ardahan seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN! 28 Mayıs 2023 Ardahan cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonucu ile adayların oy oranları

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından konulan yayın yasağının sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Ardahan Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Ardahan seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN! 28 Mayıs 2023 Ardahan cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonucu ile adayların oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ARDAHAN'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Ardahan ilimizde 14 Mayıs ilk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oyu %56.15'le Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Recep Tayyip Erdoğan %39.16, Sinan Oğan %4.2 ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce %0.49 oy aldı.

Ardahan seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN! 28 Mayıs 2023 Ardahan cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonucu ile adayların oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs günü yapılan 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle oldu;

AK PARTİ: %35.61
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: %25.33,
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: %10.07,
İYİ PARTİ: %9.68

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Ardahan seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN! 28 Mayıs 2023 Ardahan cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonucu ile adayların oy oranları

ARDAHAN İLÇELERİ

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  • Damal
  • Göle
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