Ardahan seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN! 28 Mayıs 2023 Ardahan cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonucu ile adayların oy oranları

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesin sonuçları 2. tur oylaması sonrasında belli olacak. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Ardahan ilimizde sandık başına giden seçmenler, Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan seçimin oy sonuçlarını merak edenler YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ardahan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Ardahan seçim sonuçları ve oy oranları detayları.