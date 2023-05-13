Aydın Kuşadası sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Kuşadası sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Aydın Kuşadası seçim sonuçları Aydın'da ikamet eden 876 bin 562 seçmen tarafından sorgulanmaya başladı. Kuşadası seçim sonuçları anbean sabah.com.tr üzerinden canlı olarak paylaşılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini hangi adayın kazandığı da güncel olarak takip edilebilecek. 2018 seçimlerinde 74 bin 600 seçmenin oy kullandığı Kuşadası'nda bu yılki seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, seçim sonuçları merak ediliyor. Kuşadası 14 Mayıs Pazar sabahı tüm yurt genelinde olduğu gibi sandık başına gidecek ve 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilini seçecek. Ege Bölgesi'nin incisi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan vatandaşlar "2023 Kuşadası seçim sonuçları açıklandı mı, Kuşadası Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Kuşadası seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Kuşadası 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.