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Haberler Fotohaber Aydın Kuşadası sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Kuşadası sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:47

Aydın Kuşadası sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Kuşadası sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Aydın Kuşadası seçim sonuçları Aydın'da ikamet eden 876 bin 562 seçmen tarafından sorgulanmaya başladı. Kuşadası seçim sonuçları anbean sabah.com.tr üzerinden canlı olarak paylaşılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini hangi adayın kazandığı da güncel olarak takip edilebilecek. 2018 seçimlerinde 74 bin 600 seçmenin oy kullandığı Kuşadası'nda bu yılki seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, seçim sonuçları merak ediliyor. Kuşadası 14 Mayıs Pazar sabahı tüm yurt genelinde olduğu gibi sandık başına gidecek ve 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilini seçecek. Ege Bölgesi'nin incisi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan vatandaşlar "2023 Kuşadası seçim sonuçları açıklandı mı, Kuşadası Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Kuşadası seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Kuşadası 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Aydın Kuşadası sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Kuşadası sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

YSK tarafından Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları resmi olarak duyurulacak. Kuşadası seçim sonuçları Aydınlı seçmen tarafından sorgulanıyor. Sabah 08.00 itibari ile sandık başına gitmeye başlayan vatandaş Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını merak ediyor. Kuşadası Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini göstermekte. Peki, 2023 Kuşadası seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Kuşadası 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Aydın Kuşadası sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Kuşadası sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

AYDIN KUŞADASI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kuşadası Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Aydın Kuşadası sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Kuşadası sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

OY KULLANMA SAATLERİ

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17.00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17.00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Aydın Kuşadası sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Kuşadası sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

AYDIN KUŞADASI 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Muharrem İnce: %61,56

Recep Tayyip Erdoğan: %25,92

Meral Akşener: %7,29

Selahattin Demirtaş: %4,68

Doğu Perinçek: %0,35

Temel Karamollaoğlu: %0,22

Aydın Kuşadası sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Kuşadası sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

AYDIN KUŞADASI 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Millet İttifakı: %62,19

Cumhur İttifakı: %27,50

CHP: %48,43

Ak Parti: %20,98

HDP: %9,81

İYİ PARTİ: %13,34

MHP: %6,52

SP:%0,42

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