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Haberler Fotohaber Bayburt seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Bayburt seçim sonuçları ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:41

Bayburt seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Bayburt seçim sonuçları ve anlık oy oranları

Bayburt ikinci tur seçim sonuçları sorgulanıyor. 14 Mayıs Bayburt cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %78,86 oy oranı ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan en fazla oyu alarak ilk turu zirvede tamamlamıştı. 28 Mayıs 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından il il sandıklar açılmaya başlandı. Yüksek Seçim Kurumu yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçları kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Bayburt cumhurbaşkanlığı seçim sonucu açıklandı mı, seçimi kim kazandı sorgulanırken canlı seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip ediliyor. Peki, Bayburt seçim sonuçları açıklandı mı, oy sonuçları nasıl? İşte, merak edilenler…

Bayburt seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Bayburt seçim sonuçları ve anlık oy oranları

Oy pusulasındaki iki aday Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu arasından en çok oyu kim aldı, seçimi kim kazandı bu akşam cevabını bulacak. Canlı Bayburt seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00 itibariyle sona ermesinin ardından sorgulanmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt ilk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %78,86 ile en fazla oyu alarak zirveye oturmuştu. 57 bin 170 Bayburt seçmeninin bugün vatandaşlık görevini yerine getirmek için ikinci defa sandığa gidiyor. Peki, 28 Mayıs Bayburt 2. Tur seçimi kim kazandı, seçim sonucu açıklandı m? İşte Bayburt cumhurbaşkanlığı oy sonuçları 2023.

Bayburt seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Bayburt seçim sonuçları ve anlık oy oranları

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmış açılan sandık sayısı ve oy sonuçları o saatten sonra anbean açıklanmıştı. Bu seçimde de YSK tarafından gelen açıklama sonrası sonuçlar canlı olarak takip ediliyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Bayburt seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Bayburt seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Bayburt seçim sonuçları ve anlık oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE BAYBURT'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) cumhurbaşkanı olmak için yarışmışlar ilk turda salt oy çoğunluğu sağlanamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı.

14 Mayıs seçimlerinde 57 bin 170 Bayburt seçmeninin %87,33'si oy kullanmış ve 14 Mayıs Bayburt Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %78,86 ile ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak seçmişlerdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu %15,38 ile ikinci olurken, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan %5,51 ile onu takip etmiş ve son olarak seçime kısa süre kala adaylıktan çekilme kararı alan Muharrem İnce'nin oy oranı ise %0,25 olmuştu.

Bayburt seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Bayburt seçim sonuçları ve anlık oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE BAYBURT'TA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Cumhur İttifakı: %80,24

Millet İttifakı: %15,97

Ata İttifakı: %1,5

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %1,04

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,13

AK Parti: %59,95

MHP: %16,61

İYİ Parti: %15,97

Yeniden Refah Partisi: %2,95

Zafer Partisi: %1,37

Bayburt seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Bayburt seçim sonuçları ve anlık oy oranları

BAYBURT İLÇELERİ

Bayburt ilinin ilçeleri üç tanedir. Bayburt ilinin ilçeleri sırasıyla şunlardır: Bayburt (il merkezi),Aydıntepe, Demirözü

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