Bayburt seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Bayburt seçim sonuçları ve anlık oy oranları

Bayburt ikinci tur seçim sonuçları sorgulanıyor. 14 Mayıs Bayburt cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %78,86 oy oranı ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan en fazla oyu alarak ilk turu zirvede tamamlamıştı. 28 Mayıs 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından il il sandıklar açılmaya başlandı. Yüksek Seçim Kurumu yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçları kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Bayburt cumhurbaşkanlığı seçim sonucu açıklandı mı, seçimi kim kazandı sorgulanırken canlı seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip ediliyor. Peki, Bayburt seçim sonuçları açıklandı mı, oy sonuçları nasıl? İşte, merak edilenler…