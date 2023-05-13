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Haberler Fotohaber Bilecik Merkez seçim sonuçları! 2023 Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:27

Bilecik Merkez seçim sonuçları! 2023 Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilecik Merkez seçim sonuçları 2023 son dakika verileri ile takip ediliyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri sonrası sandıklar YSK verileriyle takip edilecek. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile değerlendirilen Bilecik Merkez seçim sonucu gündemdeki yerini aldı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı en çok araştırılanlar arasında. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için heyecan dorukta. İşte, Bilecik Merkez seçim sonuçları ile "seçimi kim kazandı" sorusunda son veriler…

Bilecik Merkez seçim sonuçları! 2023 Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilecik Merkez seçim sonuçları Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları gündemdeki yerini aldı. Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oyları yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce (adaylıktan çekildi) oy yüzdeleri son dakika verileri şehrin sakinlerinin gündeminde değerlendiriliyor. İşte, YSK ile Bilecik Merkez seçim sonuçları 2023 canlı ve anlık veriler…

Bilecik Merkez seçim sonuçları! 2023 Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLECİK MERKEZ SEÇİM SONUCU VE OY ORANLARI 2023

08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından sandıklar, YSK'nın seçim yasağını kaldırılması sonrası paylaşılmaya başlıyor:

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Bilecik Merkez Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Bilecik Merkez seçim sonuçları! 2023 Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilecik Merkez seçim sonuçları! 2023 Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Bilecik Merkez seçim sonuçları! 2023 Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

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