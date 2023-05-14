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Haberler Fotohaber Bilecik seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bilecik Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 13:41

Bilecik seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bilecik Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Bilecik Seçim Sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları özellikle de bu bölgede ikamet eden bölge halkı tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde diğer illerle beraber Bilecik Seçim Sonuçları ve partilerin oy oranları da sandıklar açıldıkça belli oluyor. Peki, Seçim sonucu ne oldu? İşte 2023 Bilecik seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…

Bilecik seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bilecik Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Bilecik seçim sonuçları sandıklar açıldıkça netleşiyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin yapıldığı bu tarihi günde öne çıkan başlıklardan biri de "Bilecik seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorular oluyor. Bilindiği gibi 13. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan adaylığa ismini yazdırmıştı. İşte Bilecik'ten çıkan seçim sonuçları ve (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) parti parti oy oranları…

Bilecik seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bilecik Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI!

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Bilecik seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bilecik Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Bilecik seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bilecik Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BİLECİK 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI ise şöye;

Recep Tayyip Erdoğan: %51.4

Muharrem İnce: %32.1

Meral Akşener: %13.2

Selahattin Demirtaş: %2.1

Temel Karamollaoğlu: %1

Doğu Perinçek: %0.2

Bilecik seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bilecik Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BİLECİK 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %52.6

Millet İttifakı: %43.4

Ak Parti: %43.3

CHP: %28.2

MHP: %9.3

İYİ PARTİ: %14.1

HDP: 3.4

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