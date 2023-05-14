Bilecik seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bilecik Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Bilecik Seçim Sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları özellikle de bu bölgede ikamet eden bölge halkı tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde diğer illerle beraber Bilecik Seçim Sonuçları ve partilerin oy oranları da sandıklar açıldıkça belli oluyor. Peki, Seçim sonucu ne oldu? İşte 2023 Bilecik seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…