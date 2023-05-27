Bilecik seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bilecik seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İlk turda 50+1 ile salt çoğunluğun sağlanmaması üzerine vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanını seçmek üzere 2. Tur için yeniden sandık başına gidecek. Bu kapsamda ise Bilecik seçim sonuçları bu bölgede yaşayan vatandaşların gündemindeki yerini aldı. İlk turda %49.52 oranlık oyla üstünlük Recep Tayyip Erdoğan'daydı. Gözler yeniden sandıktan çıkacak sonuçlara çevrildi. Peki, Bilecik Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? Seçimi kim kazandı? İşte 2023 Bilecik 2. Tur seçim sonuçları ve detaylar.