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Haberler Fotohaber Bilecik seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bilecik seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:16

Bilecik seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bilecik seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İlk turda 50+1 ile salt çoğunluğun sağlanmaması üzerine vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanını seçmek üzere 2. Tur için yeniden sandık başına gidecek. Bu kapsamda ise Bilecik seçim sonuçları bu bölgede yaşayan vatandaşların gündemindeki yerini aldı. İlk turda %49.52 oranlık oyla üstünlük Recep Tayyip Erdoğan'daydı. Gözler yeniden sandıktan çıkacak sonuçlara çevrildi. Peki, Bilecik Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? Seçimi kim kazandı? İşte 2023 Bilecik 2. Tur seçim sonuçları ve detaylar.

Bilecik seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bilecik seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bilecik seçim sonuçları araştırılıyor. Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oy toplayabildi. İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan üstün gelse de salt çoğunluk yani 50+1 kuralı nedeniyle seçimlerde 2. Tura gidiliyor. Bu noktada ise vatandaşlar özellikle ikamet ettikleri bölgelerdeki oy oranlarını merak ediyor. Peki, Bilecik seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? İşte Bilecik'teki sandıklardan çıkan seçim sonucu ve detaylar.

Bilecik seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bilecik seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Bilecik seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Bilecik seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bilecik seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE BİLECİK'TE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN (75.103 oy) %49.88

KEMAL KILIÇDAROĞLU (62.120 oy) %41.26

Bilecik seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bilecik seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda sonuçlar; sandıklar açıldıktan sonra netleşecek.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

Bilecik seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bilecik seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?
Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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