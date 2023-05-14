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Haberler Fotohaber Bingöl seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bingöl Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 13:44

Bingöl seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bingöl Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Bingöl seçim sonuçları için araştırmalar başladı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları, sandıklar açıldıkça bir bir belli olacak. Gerek 13. Cumhurbaşkanlığı gerekse 28. Dönem milletvelliği seçimlerinde Bingöl halkı da sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Şimdi ise gözler "Bingöl seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte Bingöl seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…

Bingöl seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bingöl Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Bingöl seçim sonuçları merak ediliyor. YSK'dan yapılan açıklamaya göre; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denilmişti. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle beraber ise sandıklar açılmaya başlanacak ve böylece "Bingöl seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorusu yanıt bulmuş olacak. Bu başlık altında yer alan Bingöl Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz…

Bingöl seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bingöl Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BİNGÖL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bingöl'de 2023 seçimleri için şehir halkı sandık başına gitti. YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denilmişti.

Belirlenen saat aralığında oy kullanma işlemini sona erecek.

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Bingöl seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bingöl Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Bingöl seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bingöl Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BİNGÖL 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI ise şöyle;

Recep Tayyip Erdoğan: %66.7

Muharrem İnce: %6.9

Meral Akşener: %1.7

Selahattin Demirtaş: %23.5

Temel Karamollaoğlu: %1

Doğu Perinçek: %0.1

Bingöl seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bingöl Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BİNGÖL 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %61.2

Millet İttifakı: %7.5

Ak Parti: %55.3

MHP: %5.9

İYİ PARTİ: %4.1

HDP: 26.8

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