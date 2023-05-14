Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 13:44

Bingöl seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bingöl Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Bingöl seçim sonuçları için araştırmalar başladı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları, sandıklar açıldıkça bir bir belli olacak. Gerek 13. Cumhurbaşkanlığı gerekse 28. Dönem milletvelliği seçimlerinde Bingöl halkı da sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Şimdi ise gözler "Bingöl seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte Bingöl seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…