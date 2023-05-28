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Haberler Fotohaber Bitlis 2. tur seçim sonuçları 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 17:04

Bitlis 2. tur seçim sonuçları 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bitlis halkı bugün Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi sandık başına gitmiş ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda oylarını kullanmıştı. Bu kapsamda ise gözler "Bitlis seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bitlis'te ilk turda Recep Tayyip Erdoğan 46.45, Kemal Kılıçdaroğlu ise 50.91 oranında oy almıştı. İkinci turda oy çoğunluğunun hangi tarafta olacağı ise merak ediliyor. İşte sabah.com.tr'nin Bitlis seçim sonuçları ekranı ve adayların 2023 oy oranları.

Bitlis 2. tur seçim sonuçları 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bitlis seçim sonuçları canlı ve anlık verilerle sabah.com.tr'de olacak! Seçmen kesim, özellikle yaşadığı bölgelerden çıkan sonuçları merak ediyor. Bilindiği üzere ikinci turda 50+1 şartı aranmayacak. Oy çoğunluğunun sahibi olan kişi 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Peki, Bitlis seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı? İşte Bitlis seçim sonuçları oy oranları ve tüm detaylar...

Bitlis 2. tur seçim sonuçları 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Uşak seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Bitlis 2. tur seçim sonuçları 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE BİTLİS'TE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN (80.997 oy) %46.45

KEMAL KILIÇDAROĞLU (88.779 oy) %50.91

Bitlis 2. tur seçim sonuçları 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda sonuçlar; sandıklar açıldıktan sonra netleşecek.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

Bitlis 2. tur seçim sonuçları 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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