Bitlis 2. tur seçim sonuçları 2023: YSK Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bitlis halkı bugün Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi sandık başına gitmiş ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda oylarını kullanmıştı. Bu kapsamda ise gözler "Bitlis seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bitlis'te ilk turda Recep Tayyip Erdoğan 46.45, Kemal Kılıçdaroğlu ise 50.91 oranında oy almıştı. İkinci turda oy çoğunluğunun hangi tarafta olacağı ise merak ediliyor. İşte sabah.com.tr'nin Bitlis seçim sonuçları ekranı ve adayların 2023 oy oranları.