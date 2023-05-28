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Haberler Fotohaber Burdur seçim sonuçları canlı veriler ve oy oranları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Burdur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 17:06

Burdur seçim sonuçları canlı veriler ve oy oranları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Burdur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Burdur seçim sonucu ve adayların oy oranları hakkında araştırmalar başladı. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy verme işlemi 08.00 – 17.00 saatleri arasında yapıldı ve şimdi sandıklar sayılmaya başlanıyor. Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sandığa giden vatandaşların pusulada gördüğü isimler oldu. Bu noktada Burdur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramakta. Son dakika Burdur seçim sonucu canlı veriler sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden öğrenilebilecek. İşte konu hakkında detaylar

Burdur seçim sonuçları canlı veriler ve oy oranları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Burdur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Burdur seçim sonuçları ve adayların oy oranlar hakkında son dakika araştırmaları devam ediyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde adaylardan hiçbiri 50+1'e ulaşamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. Cumhur İttifakı ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde yer alıyor. Bu noktada Burdur seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr üzerinden öğrenilebilecek. İşte 28 Mayıs 2023 Burdur seçim sonucu hakkında detaylar

Burdur seçim sonuçları canlı veriler ve oy oranları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Burdur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURDUR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Burdur seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Burdur seçim sonuçları canlı veriler ve oy oranları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Burdur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE BURDUR'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.71

KEMAL KILIÇDAROĞLU %40.89

Burdur seçim sonuçları canlı veriler ve oy oranları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Burdur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda sonuçlar; sandıklar açıldıktan sonra netleşecek.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

Burdur seçim sonuçları canlı veriler ve oy oranları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Burdur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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