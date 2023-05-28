Burdur seçim sonuçları canlı veriler ve oy oranları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Burdur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Burdur seçim sonucu ve adayların oy oranları hakkında araştırmalar başladı. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy verme işlemi 08.00 – 17.00 saatleri arasında yapıldı ve şimdi sandıklar sayılmaya başlanıyor. Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sandığa giden vatandaşların pusulada gördüğü isimler oldu. Bu noktada Burdur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramakta. Son dakika Burdur seçim sonucu canlı veriler sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden öğrenilebilecek. İşte konu hakkında detaylar