Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • FotoHaber
  • Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

'nın Ankara Büyükelçisi 'un, suikast sonucu öldürülmesi ile ilgili hazırlanan iddianamede, saldırgan ile ilgili çok sayıda detay ortaya çıktı. Savcılığın yaptığı ı incelemede Altıntaş'ın olaydan bir gün önce ve olay gününe ait güvenlik kameralarından alınmış yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.11.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 16:19
Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

'un, Altıntaş tarafından gerçekleştirilen suikast sonucu öldürülmesi ile ilgili hazırlanan iddianamede, saldırgan ile ilgili çok sayıda detay ortaya çıktı.

Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Federasyonu savcılık makamlarınca ortaklaşa yürütülen soruşturma sonunda savcı Adem Akıncı tarafından 28 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede yer almayan ancak soruşturma dosyasında bulunan saldırgana ait güvenlik kameralarından alınmış yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fotoğraflarda saldırganın olay gününden bir gün önce kitaplarını bavulla bir markete teslim ederken görülüyor. Buradan çıktıktan sonra Keçiören'deki evine gidiyor. Olay günü ise sabah rapor almak için hastaneye gidiyor.

Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Raporu aldıktan sonra görevli bulunduğu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne teslim ediyor. Buradan çıkan Altıntaş, girdiği bir benzin istasyonunda bir kilo baklava aldıktan sonra tekrar evine gidiyor. Altıntaş daha sonra evden ayrılarak kalacağı otele gidiyor.

Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
BİZE ULAŞIN