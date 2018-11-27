Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, suikast sonucu öldürülmesi ile ilgili hazırlanan iddianamede, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili çok sayıda detay ortaya çıktı. Savcılığın yaptığı ı incelemede Altıntaş'ın olaydan bir gün önce ve olay gününe ait güvenlik kameralarından alınmış yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.11.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 16:19