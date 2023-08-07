Giriş Tarihi: 07.08.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 11:45

CHP’de konuşma yasağı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan vekillere talimat: Fikrini söyleme… Her soruya cevap vermeyin

CHP'de seçim yenilgisinin ardından sular durulmadı. Tepkilerin merkezindeki Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için hamle üstüne hamle yaptı. Parti içinde istifasını isteyen muhaliflere karşı da sıkı tedbirler aldı. CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama Birimi'nin yayınladığı yeni rapora göre Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine açık açık 'konuşma yasağı' uyguladı. Televizyona çıkmadan partiden izin alması istenen milletvekillerinin bireysel fikirlerini söylemesi de yasaklandı... Yasak listesinde "Her soruya cevap vermeyin, dini konulara girmeyin" ifadeleri de yer aldı...