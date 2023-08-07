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Haberler Fotohaber CHP’de konuşma yasağı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan vekillere talimat: Fikrini söyleme… Her soruya cevap vermeyin
Giriş Tarihi: 07.08.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 11:45

CHP’de konuşma yasağı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan vekillere talimat: Fikrini söyleme… Her soruya cevap vermeyin

CHP'de seçim yenilgisinin ardından sular durulmadı. Tepkilerin merkezindeki Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için hamle üstüne hamle yaptı. Parti içinde istifasını isteyen muhaliflere karşı da sıkı tedbirler aldı. CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama Birimi'nin yayınladığı yeni rapora göre Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine açık açık 'konuşma yasağı' uyguladı. Televizyona çıkmadan partiden izin alması istenen milletvekillerinin bireysel fikirlerini söylemesi de yasaklandı... Yasak listesinde "Her soruya cevap vermeyin, dini konulara girmeyin" ifadeleri de yer aldı...

CHP’de konuşma yasağı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan vekillere talimat: Fikrini söyleme… Her soruya cevap vermeyin

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından karıştı… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim rüzgarı, genel merkezde oldukça sert esmeye başladı.

CHP’de konuşma yasağı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan vekillere talimat: Fikrini söyleme… Her soruya cevap vermeyin

KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU BIRAKMIYOR

CHP'de genel başkanlık krizi yaşanırken koltuğunu korumak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, hamle üstüne hamle yaptı.

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CHP’de konuşma yasağı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan vekillere talimat: Fikrini söyleme… Her soruya cevap vermeyin

İSTİFA ÇAĞRILARINI DUYMAZDAN GELİYOR!

Partiden gelen 'istifa' seslerini görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu, kaybedilen seçimi başarı olarak yorumladı. Her fırsatta kendisini eleştiren CHP'li vekillere yönelik de baskıyı artırdı…

CHP’de konuşma yasağı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan vekillere talimat: Fikrini söyleme… Her soruya cevap vermeyin

Bugün, CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama biriminden partili vekil ve yöneticilere gönderilen haftalık bilgilendirme raporu, parti içindeki baskının kanıtıydı…

CHP’de konuşma yasağı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan vekillere talimat: Fikrini söyleme… Her soruya cevap vermeyin

Parti içinde kendisine muhalif isimleri susturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, skandal kararlara imza attı.

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