Giriş Tarihi: 21.08.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
12:21
Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon tarihleri
Geçtiğimiz sezon konusu ve oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettiren yapımlar haziran ayının gelmesi ile birlikte bir bir sezon finali yapmıştı. Yeni sezonda maceralarına kaldığı yerden devam edecek olan Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını gibi sevilen yapımların yeni sezon tarihleri dizi severlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, dizilerin yeni sezonu ne zaman başlayacak?