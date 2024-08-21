Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon tarihleri

KIZILCIK ŞERBETİ

Geçtiğimiz sezonun drama ve entrika dolu dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti sezon finalinde yaşanan kaos ve aksiyon dolu sahneleriyle adından sıkça söz ettirdi. Sezon finaline Görkem'in balkondan düşüşü damga vururken Giray'ın hayatının iç yüzü de seyircilerde şok etkisi yarattı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.Ancak Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 3. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.

BAHAR

Geçen sezon başlayan ve Show TV ekranlarında yer alan dizi bir kadının hayatta kendini gerçekleştirme mücadelesini anlatıyor. Son bölümde yaptığı hataları telefi etmek için Timur Bahar'a böbreğini vermeyi kabul etti. Sezon finalinde ise ameliyat masasında kalbinin durduğunu izledik. Seyirciler yeni sezon için bekleyişini sürdürüyor. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği, Ayça Üzüm'ün senaryosunu yazdığı, Bahar 20 Ağustos'tan sonra sete çıkacak. Bahar dizisinin 2. Sezonunun 17 Eylül 2024 tarihi itibariyle ekranlarda yayınlanması bekleniyor.