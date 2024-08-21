Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon tarihleri
Giriş Tarihi: 21.08.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 12:21

Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon tarihleri

Geçtiğimiz sezon konusu ve oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettiren yapımlar haziran ayının gelmesi ile birlikte bir bir sezon finali yapmıştı. Yeni sezonda maceralarına kaldığı yerden devam edecek olan Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını gibi sevilen yapımların yeni sezon tarihleri dizi severlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, dizilerin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon tarihleri

Yeni sezonda ekranlarda boy gösterecek yeni dizilerin yanında sezon finaline giren yapımlarda macerasına kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi dizi severlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, dizilerin yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte İnci Taneleri, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni sezon başlangıç tarihi 2024…

Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon tarihleri

DİZİLERİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Birçok dizi haziran ayında sezon finali yapıyor ve yaz ayları boyunca tatil yapıyor. Diziler genellikle eylül ayı itibarıyla yeni sezonlarına başlıyor.

Her dizi aynı hafta başlamasa da birçok dizinin başlangıç tarihi benzerlik gösteriyor. Bu doğrultuda birçok dizinin eylül ayında yayına başlaması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon tarihleri

KIZILCIK ŞERBETİ

Geçtiğimiz sezonun drama ve entrika dolu dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti sezon finalinde yaşanan kaos ve aksiyon dolu sahneleriyle adından sıkça söz ettirdi. Sezon finaline Görkem'in balkondan düşüşü damga vururken Giray'ın hayatının iç yüzü de seyircilerde şok etkisi yarattı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.Ancak Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 3. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.

BAHAR

Geçen sezon başlayan ve Show TV ekranlarında yer alan dizi bir kadının hayatta kendini gerçekleştirme mücadelesini anlatıyor. Son bölümde yaptığı hataları telefi etmek için Timur Bahar'a böbreğini vermeyi kabul etti. Sezon finalinde ise ameliyat masasında kalbinin durduğunu izledik. Seyirciler yeni sezon için bekleyişini sürdürüyor. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği, Ayça Üzüm'ün senaryosunu yazdığı, Bahar 20 Ağustos'tan sonra sete çıkacak. Bahar dizisinin 2. Sezonunun 17 Eylül 2024 tarihi itibariyle ekranlarda yayınlanması bekleniyor.

Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar yeni sezon tarihleri

İNCİ TANELERİ
Kanal D ekranlarında geçen sezon başlayan dizi için yeni sezon yayın hayatına başlayan dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz sezonu ailesini tekrar kurmak için harcayan Azem, sezon finalinde oğlu ve kızıyla mezarlıkta karşılaşır. Kızıyla neler yaşayacağı seyirci tarafından heyecanla bekleniyor. Ağustos ayının son haftası sete çıkması beklenen dizi Eylül ayının ikinci haftasında 18.Bölümüyle beraber tekrar zleyicisi ile buluşacak.

SON DAKİKA