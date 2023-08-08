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Haberler Fotohaber Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan habersiz Tunceli'ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!  
Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:39

Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan habersiz Tunceli'ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!

CHP'de değişim rüzgarları oldukça sert esmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başlattığı değişim hareketi ile parti içindeki en kritik isimleri yanına topladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için gizli darbe toplantıları bile yaptı... Toplantının ifşa olmasıyla birlikte de vites artırdı. Kurultay sürecinin devam ettiği partide delege desteği almak için Türkiye turuna çıktı. İlk durağında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli vardı. Kameralar önünde CHP liderini aradı ancak telefonu cevaplanmadı. İkinci aramasında telefonu açan Kılıçdaroğlu ile konuşması ise 'baba oğul' imajı çizen ikili arasındaki gerilimi kanıtladı: Sizden habersiz Tunceli'ye geldim. Aradım ama cevap vermediniz…

Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan habersiz Tunceli’ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından delege savaşları başladı.

Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan habersiz Tunceli’ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim dönemi boyunca destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı. Partide 'değişim' hareketini başlatarak genel başkanlık koltuğuna oturmak için hamle üstüne hamle yaptı.

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan habersiz Tunceli’ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!

CHP'deki kritik isimleri de yanına almayı başaran Ekrem İmamoğlu, Zoom üzerinden yaptığı gizli darbe toplantısının ifşa olması ile vites artırdı.

Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan habersiz Tunceli’ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!

Önce CHP'li eski genel başkanlarla bir araya geldi çektirdiği fotoğrafla da Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj yolladı.

Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan habersiz Tunceli’ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!

2019'dan bu yana İstanbul'a tek bir proje bile kazandırmayan Ekrem İmamoğlu, bu kez de genel başkanlık yarışında destek bulmak için Türkiye turuna çıktı.

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