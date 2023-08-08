Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan habersiz Tunceli’ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!

Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:39

CHP'de değişim rüzgarları oldukça sert esmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başlattığı değişim hareketi ile parti içindeki en kritik isimleri yanına topladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için gizli darbe toplantıları bile yaptı... Toplantının ifşa olmasıyla birlikte de vites artırdı. Kurultay sürecinin devam ettiği partide delege desteği almak için Türkiye turuna çıktı. İlk durağında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli vardı. Kameralar önünde CHP liderini aradı ancak telefonu cevaplanmadı. İkinci aramasında telefonu açan Kılıçdaroğlu ile konuşması ise 'baba oğul' imajı çizen ikili arasındaki gerilimi kanıtladı: Sizden habersiz Tunceli'ye geldim. Aradım ama cevap vermediniz…