Elazığ Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Elazığ Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Elazığ Merkez seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılıyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. 81 ilde sandıklar açıldıkça "seçimi kim kazandı" sorusu yanıt buluyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK canlı verileriyle takip edilen süreçte Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ise siyasi partilerin Meclis'teki koltuk sayısı için önem arz ediyor. Peki, Elazığ Merkez seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Elazığ Merkez seçim sonucu ve oy oranları…