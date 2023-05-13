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Haberler Fotohaber Elazığ Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Elazığ Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:58

Elazığ Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Elazığ Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle Elazığ Merkez seçim sonuçları 2023 canlı verileri gündemdeki yerini aldı. Meclis'te yer alacak 28. Dönem milletvekillerinin belirlenmesi adına AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları takip ediliyor. 13. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan oy oranı araştırılıyor. Adayların ve siyasi partilerin oy yüzdelerini etkileyecek 2023 Elazığ Merkez seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz sabah.com.tr'de olacak. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Merkez seçim sonucu ve Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…

Elazığ Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Elazığ Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Elazığ Merkez seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılıyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. 81 ilde sandıklar açıldıkça "seçimi kim kazandı" sorusu yanıt buluyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK canlı verileriyle takip edilen süreçte Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ise siyasi partilerin Meclis'teki koltuk sayısı için önem arz ediyor. Peki, Elazığ Merkez seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Elazığ Merkez seçim sonucu ve oy oranları…

Elazığ Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Elazığ Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları

ELAZIĞ MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından sandıklar, YSK'nın seçim yasağını kaldırılması ardından paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Elazığ Merkez Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Elazığ Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Elazığ Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Elazığ Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Elazığ Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Elazığ Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Elazığ Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

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