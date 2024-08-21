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Haberler Fotohaber EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI! 2024 Ağustos en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır? Ziraat Bankası, Garanti, HalkBank…
Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:57

EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI! 2024 Ağustos en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır? Ziraat Bankası, Garanti, HalkBank…

Emekli banka promosyonu Ağustos ayı kampanyaları gündemde. Emekli maaşını taşımak isteyen vatandaşlar tarafından emekli banka promosyonları sorgulanmaya başladı. Son yapılan emekli zammıyla birlikte 15 bin 500 TL'ye yükselen maaşların ardından bankalarda promosyon güncellemeleri başladı. 2024 Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası gibi birçok bankada sorgulanıyor. Son düzenlemelerle birlikte emekli banka promosyon tutarları 20 bin TL'yi görüyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor? İşte bankaların promosyon tutarları

EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI! 2024 Ağustos en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır? Ziraat Bankası, Garanti, HalkBank…

Ağustos ayının sonlarına gelirken emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenler tarafından emekli banka promosyonları araştırılmaya başladı. Emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar ve banka sözleşmeleri sona erenler maaşını taşımak karşılığında banka promosyonu alabilecekler. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI! 2024 Ağustos en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır? Ziraat Bankası, Garanti, HalkBank…

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?
Emekli olan ve maaşı bağlanan tüm vatandaşlar herhangi bir banka seçerek emekli promosyon alabiliyorlar.
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesiyle birlikte promosyon imkanından faydalanabiliyorlar.

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EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI! 2024 Ağustos en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır? Ziraat Bankası, Garanti, HalkBank…

20 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON!
Emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından bankalar maaşını taşıyacak olanlar için promosyon tutarlarını güncelledi. Bankalarda promosyon yarışı 20 bin TL'ye ulaşmış durumda. İşte banka banka promosyon tutarları:

EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI! 2024 Ağustos en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır? Ziraat Bankası, Garanti, HalkBank…

ÇİFT PROMOSYON AVANTAJLARI!
Vakıfbank, emekli vatandaşalar iki kez promosyon desteği sağlıyor. Vakıfbank, mevcut 12 bin TL promosyon ödemesine ek olarak, emeklilere 12 bin TL daha nakit ödeme sunacak.

EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI! 2024 Ağustos en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır? Ziraat Bankası, Garanti, HalkBank…

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ortak belirlenen rakamla 12 bin TL olarak ödeniyor.

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