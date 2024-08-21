EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI! 2024 Ağustos en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır? Ziraat Bankası, Garanti, HalkBank…

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Emekli olan ve maaşı bağlanan tüm vatandaşlar herhangi bir banka seçerek emekli promosyon alabiliyorlar.

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesiyle birlikte promosyon imkanından faydalanabiliyorlar.