Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
11:57
EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI! 2024 Ağustos en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır? Ziraat Bankası, Garanti, HalkBank…
Emekli banka promosyonu Ağustos ayı kampanyaları gündemde. Emekli maaşını taşımak isteyen vatandaşlar tarafından emekli banka promosyonları sorgulanmaya başladı. Son yapılan emekli zammıyla birlikte 15 bin 500 TL'ye yükselen maaşların ardından bankalarda promosyon güncellemeleri başladı. 2024 Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası gibi birçok bankada sorgulanıyor. Son düzenlemelerle birlikte emekli banka promosyon tutarları 20 bin TL'yi görüyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor? İşte bankaların promosyon tutarları