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Haberler Fotohaber Erzincan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzincan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 00:11 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 01:47

Erzincan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzincan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Erzincan seçim sonuçları 2023 canlı ve anlık verileri ile mercek altına alındı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrasında Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy sonuçları sabah.com.tr'de yerini alıyor. Sandıklardan çıkan oyların dağılımı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar "2023 Seçim sonucu ile kim ne kadar oy aldı?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı 2. tur seçim sonuçları ile ortaya çıkıyor. Peki, 2023 Erzincan seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Erzincan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları güncel veriler…

Erzincan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzincan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Erzincan seçim sonuçları 2023 tablosu 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde oy kullanma görevini yerine getiren vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Şehirde ikamet edenler, ''2023 Erzincan seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları YSK seçim sonucu son dakika verileri ile belli oluyor. Peki, İkinci tur 28 Mayıs Erzincan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları ne oldu, hangi aday ne kadar oy aldı? İşte, YSK canlı verileri ile 2. tur seçim sonuçları ve tüm detaylar…

Erzincan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzincan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ERZİNCAN 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde oy kullanma saatleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.

Buna göre, ülke genelinde oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak ve 17.00 itibarıyla sona erecek.

Erzincan Seçim Sonuçları YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Erzincan Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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Erzincan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzincan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
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Erzincan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzincan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ERZİNCAN'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ardından partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları YSK tarafından 81 il ve ilçeleri için ayrı ayrı açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Erzincan'da 170.013 kişi oy vermek için sandık başına gitti. Açılan 972 sandıktan çıkan geçerli oy sayısı ise 151.446 oldu.

Erzincan seçim sonuçları verilerine göre en çok oy alan isim, %59.3 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'a 89.811 kişi oy verdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %35.69 oldu. Kılıçdaroğlu'na oy veren kişi sayısı ise 54.049.

Erzincan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzincan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İşte, Erzincan 1. Tur seçim sonuçları ile adayların oy oranları:

Recep Tayyip Erdoğan: %59.3

Kemal Kılıçdaroğlu: %35.69

Sinan Oğan: %4.82

Muharrem İnce: %0.18

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