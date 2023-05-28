Erzincan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzincan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Erzincan seçim sonuçları 2023 canlı ve anlık verileri ile mercek altına alındı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrasında Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy sonuçları sabah.com.tr'de yerini alıyor. Sandıklardan çıkan oyların dağılımı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar "2023 Seçim sonucu ile kim ne kadar oy aldı?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı 2. tur seçim sonuçları ile ortaya çıkıyor. Peki, 2023 Erzincan seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Erzincan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları güncel veriler…