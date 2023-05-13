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Haberler Fotohaber Gediz seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Kütahya Gediz seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:45

Gediz seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Kütahya Gediz seçim sonucu ve oy oranları

Kütahya Gediz seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları gündemdeki yerini alıyor. 14 Mayıs 2023 günü 64 milyon vatandaş 28. Dönem milletvekillerini ve 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidecek. Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nden Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan seçimlerde vatandaşların cumhurbaşkanlığı seçim pusulasında göreceği isimler arasında olacak. Kütahya Gediz seçim oy oranları, Kütahya'dan MHP, İYİ Parti, CHP ve Ak Parti'nin çıkaracağı milletvekili sayısını belirleyecek. İşte Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Kütahya Gediz seçim sonucu ve oy oranları

Gediz seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Kütahya Gediz seçim sonucu ve oy oranları

145 sandıkta toplam 38 bin 189 vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olduğu Gediz'de seçim sonuçları ve oy oranları araştırılıyor. Kütahya'da toplam 5 milletvekili çıkarken, Geçtiğimiz seçimde Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti Kütahya'dan 3 ve MHP 1 MV çıkarırken, Millet İttifakı'ndan CHP 1 vekil çıkarabilmişti. 14 Mayıs'ta 64 milyondan fazla vatandaş, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından birine Cumhurbaşkanlığı için oy verecek. İşte Kütahya Gediz seçim sonucu ve oy oranları

Gediz seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Kütahya Gediz seçim sonucu ve oy oranları

Gediz Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

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Gediz seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Kütahya Gediz seçim sonucu ve oy oranları

Kütahya Gediz Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Kütahya Gediz seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean öğrenebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Gediz seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Kütahya Gediz seçim sonucu ve oy oranları

Gediz seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Kütahya Gediz seçim sonucu ve oy oranları

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

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