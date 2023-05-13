Gediz seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Kütahya Gediz seçim sonucu ve oy oranları

Kütahya Gediz seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları gündemdeki yerini alıyor. 14 Mayıs 2023 günü 64 milyon vatandaş 28. Dönem milletvekillerini ve 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidecek. Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nden Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan seçimlerde vatandaşların cumhurbaşkanlığı seçim pusulasında göreceği isimler arasında olacak. Kütahya Gediz seçim oy oranları, Kütahya'dan MHP, İYİ Parti, CHP ve Ak Parti'nin çıkaracağı milletvekili sayısını belirleyecek. İşte Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Kütahya Gediz seçim sonucu ve oy oranları