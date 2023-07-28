HATİCE KARAHAN KİMDİR? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Hatice Karahan biyografisi ve kariyeri Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yeni Başkan Yardımcıları, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan oldu. Bu son dakika gelişmesi sonrası ''Hatice Karahan kimdir?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar.