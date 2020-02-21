İdlib'den SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'de son durum

İdlib'de Suriye halkı ve Mehmetçik'in gözlem noktalarına yönelik saldırıları devam eden Rejim ve destekçilerine karşı barışı temin için bulunan ordumuzdan son dakika haberi var. TSK'nın aldığı son dakika kararıyla daha önce de yapılan sınır sevkıyatlarının devam ettiği belirtildi. İdlib'den son durum bilgisi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ettiği ve Tırlara yüklenen tankların Hatay'a oradan da Suriye'deki gözlem noktalarına geçtiği aktarıldı! İşte son haberler ve sevkıyattan görüntüler...