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  • İdlib'den SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'de son durum

'den SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'de son durum

'de halkı ve Mehmetçik'in gözlem noktalarına yönelik saldırıları devam eden Rejim ve destekçilerine karşı barışı temin için bulunan ordumuzdan son dakika haberi var. 'nın aldığı son dakika kararıyla daha önce de yapılan sınır sevkıyatlarının devam ettiği belirtildi. İdlib'den son durum bilgisi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ettiği ve Tırlara yüklenen tankların 'a oradan da Suriye'deki gözlem noktalarına geçtiği aktarıldı! İşte son haberler ve sevkıyattan görüntüler...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 13:13
İdlib'ten SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'te son durum

İdlib'ten SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'te son durum

İdlib'ten gelen son dakika haberlerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirli bir plan çerçevesinde Türkiye 'nin çeşitli birliklerden yola çıkan tırlara yüklenen tanklar Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek sınırına gitmek üzere yoluna devam etti. 'ın Reyhanlı ilesi istikametine götürülen tankların İdlib'deki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.
Görüntüleri de ulaşan son dakika Sevkiyatının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

İşte Suriye sınırımızdan ve İdlib'ten son dakika görüntüleri...

İdlib'ten SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'te son durum

İdlib'ten SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'te son durum

Sınırımızda daha önce de birbiri ardına sevkıyatlar yapılmış ve kahraman Mehmetçiklerimizin güvenliği arttırılmıştı.

DAHA ÖNCEKİ SEVKİYATLARIN AYRINTILARI

Türk Silahlı Kuvvetleri, komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu daha önce de son dakika kararıyla sınır birliklerine sevk etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti. Türkiye'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı 'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar da edinilen son dakika bilgisine göre hazırlıklarını tamamladı.

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İdlib'ten SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'te son durum

İdlib'ten SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'te son durum

SON DAKİKA: 300'Ü AŞKIN ARAÇ GÖREVE GİTTİ

Güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 300'ü aşkın askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi. Konvoyun geçişi sırasında çocuklar Türk bayrağı açarak askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

MEHMETÇİK'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makinelerinin de bulunduğu askeri konvoy 'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı. Askeri araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirilirken, çocuklar da Türk bayrağıyla sevgi gösterisinde bulundu.

İdlib'ten SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'te son durum

İdlib'ten SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'te son durum

BARIŞ PINARI BÖLGESİNDEN DE SEVKIYAT YAPILDI

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen 'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde görevli kirpi ve zırhlılardan oluşan yaklaşık 100 araçlık konvoy, Akçakale ilçesi ve Şanlıurfa kent merkezinden geçerek 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geldi. Konvoyun burada lojistik ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra 'a hareket edeceği öğrenildi.

İdlib'ten SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'te son durum

İdlib'ten SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'te son durum

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İdlib'ten SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'te son durum

İdlib'ten SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'te son durum

İdlib'ten SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'te son durum

İdlib'ten SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'te son durum

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