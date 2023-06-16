Giriş Tarihi: 16.06.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 16:11

İL OLACAK İLÇELER 2023: Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında il sayısı 100’e çıkıyor! İl olacak ilçeler hangileri, belli oldu mu, şartları neler?

İl olacak ilçeler listesi gündemdeki yerini koruyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla 100 il bin ilçe teklifinde bulundu. Bu noktada İl olma şartları ve il olacak ilçeler 2023 araştırmaları hız kazandı. 8 farklı kritiğin bulunduğu ilçelerin il olma olayı en son Düzce'de gerçekleşmişti. İl olması beklenen arasında Cizre, Yüksekova, Bandırma ve Elbistan'ın ismi en çok geçenler arasında yer alıyor. Peki, il olacak ilçeler hangileri, belli oldu mu? İşte il olacak ilçeler hakkında detaylar