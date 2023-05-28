CANLI | ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Isparta 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları

ISPARTA 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

YSK'nın belirlediği kurala göre Isparta Seçim Sonuçları 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra kamuoyuna aktarılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Isparta Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.