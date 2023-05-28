CANLI | ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Isparta 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları

28 Mayıs 2023 Isparta seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi ilk turda en çok oy alan iki Cumhurbaşkanı adayı arasında gerçekleşiyor. Milyonlarca seçmen 8.00-17.00 saatleri arasında sandık başına giderek oy kullandı. Sürecin sona ermesiyle beraber 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları il il açıklanıyor. YSK tarafından son dakika paylaşılan Isparta seçim sonuçları 2023 canlı ve anlık verileri sabah.com.tr 2023 Seçim sonucu sayfasında! İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Isparta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son durum…