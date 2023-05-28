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Haberler Fotohaber CANLI | ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Isparta 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları
Giriş Tarihi: 28.05.2023 19:01 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 19:02

CANLI | ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Isparta 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları

28 Mayıs 2023 Isparta seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi ilk turda en çok oy alan iki Cumhurbaşkanı adayı arasında gerçekleşiyor. Milyonlarca seçmen 8.00-17.00 saatleri arasında sandık başına giderek oy kullandı. Sürecin sona ermesiyle beraber 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları il il açıklanıyor. YSK tarafından son dakika paylaşılan Isparta seçim sonuçları 2023 canlı ve anlık verileri sabah.com.tr 2023 Seçim sonucu sayfasında! İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Isparta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son durum…

CANLI | ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Isparta 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları

ISPARTA 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

YSK'nın belirlediği kurala göre Isparta Seçim Sonuçları 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra kamuoyuna aktarılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Isparta Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

CANLI | ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Isparta 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ISPARTA'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Türkiye Genel Seçimleri YSK takvimi kapsamında 14 Mayıs günü ilk turu ile tamamlandı. Adaylardan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52 oy alarak ilk turu galip tamamladı ancak sonuçlar ikinci tura kaldı.

Isparta Cumhurbaşkanı oy oranları şöyle ortaya çıktı: Recep Tayyip Erdoğan %53.65, Kemal Kılıçdaroğlu %38.23, Sinan Oğan %7.47, Muharrem İnce % 0.64.

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CANLI | ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Isparta 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ISPARTA'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

28. Dönem milletvekillerinin belirlendiği Genel Seçimde en çok milletvekili adayı çıkaran parti Ak Parti oldu. İşte, partilerin milletvekili oy oranları:

Ak Parti: %32.7

CHP: %22.26

MHP: %20.39

İYİ Parti: %16.33

Yeniden Refah: %1.82

Yeşil Sol Parti: %1.00

Memleket Partisi: %0.89

CANLI | ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Isparta 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları

ISPARTA İLÇELERİ

Merkez

Aksu

Atabey

Eğirdir

Gelendost

Gönen

Keçiborlu

Senirkent

Sütçüler

Şarkikaraağaç

Uluborlu

Yalvaç

Yenişarbademli

CANLI | ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Isparta 2. Tur seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları

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