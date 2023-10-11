İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DURUM: Hamas sivilleri uyardı! Gazze son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Gazze savaşı son dakika haberleri

İsrail Filistin savaşı son dakika haberleri: 7 Ekim günü Hamas tarafından başlatıldığı duyurulan Aksa Tufanı operasyonu ile birlikte İsrail ve Filistin arasında çatışmalar başladı. Netanyahu'nun savaş ilanı ardından çatışmaların beşinci gününde ölü sayısı 1000'i geçmiş durumda. İsrail Filistin savaşı son durum gelişmelerine göre İsrail'in yöneldiği Gazze Şeridi bombalanmaya devam ederken Hamas, Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde direnişe hazırlanıyor. İsrail Hamas savaşı 11 Ekim Çarşamba günü yeniden dünyanın gündeminde. Peki, Gazze'de son durum ne, kaç kişi öldü, ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte, dakika dakika İsrail Filistin savaşı son dakika gelişmeleri…