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Haberler Fotohaber İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DURUM: Hamas sivilleri uyardı! Gazze son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Gazze savaşı son dakika haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 12:30

İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DURUM: Hamas sivilleri uyardı! Gazze son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Gazze savaşı son dakika haberleri

İsrail Filistin savaşı son dakika haberleri: 7 Ekim günü Hamas tarafından başlatıldığı duyurulan Aksa Tufanı operasyonu ile birlikte İsrail ve Filistin arasında çatışmalar başladı. Netanyahu'nun savaş ilanı ardından çatışmaların beşinci gününde ölü sayısı 1000'i geçmiş durumda. İsrail Filistin savaşı son durum gelişmelerine göre İsrail'in yöneldiği Gazze Şeridi bombalanmaya devam ederken Hamas, Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde direnişe hazırlanıyor. İsrail Hamas savaşı 11 Ekim Çarşamba günü yeniden dünyanın gündeminde. Peki, Gazze'de son durum ne, kaç kişi öldü, ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte, dakika dakika İsrail Filistin savaşı son dakika gelişmeleri…

İSRAİL HAMAS SAVAŞI SON DAKİKA: Ölü sayısı artıyor! Gazze’de son durum ne, kaç kişi öldü ve yaralandı? İşte İsrail Filistin savaşı son durum

İsrail Filistin savaşı son durum gelişmeleri ile takip ediliyor. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları tarafından savunma ve direniş devam ederken Gazze Şeridi ağır bombardıman altında. Bölgeden son gelen bilgilere göre Filistin topraklarına yakıt sağlayan şirketin elektriği bitmek üzere. Aksa Tufanı Operasyonu karşısına Demir Kılıçlar Operasyonu ile çıkan İsrail Gazze karşısında sınır tanımamaya başladı. Her noktası harabeye dönen Gazze son dakika haberleri ile gündemde. Çatışmaların şiddeti artarken ölü sayısı artıyor. Peki, İsrail Hamas savaşı son dakika neler oluyor, kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İşte, İsrail Filistin savaşı son dakika gelişmeleri…

İSRAİL HAMAS SAVAŞI SON DAKİKA: Ölü sayısı artıyor! Gazze’de son durum ne, kaç kişi öldü ve yaralandı? İşte İsrail Filistin savaşı son durum

İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DAKİKA: 260 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ YERİNDEN OLDU!

Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılan bilgilere göre İsrail hava saldırılarında Gazze'de 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi saldırıları nedeniyle ölü sayısı katlanarak artıyor. Silahlı çatışma Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine taşındı.

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İSRAİL HAMAS SAVAŞI SON DAKİKA: Ölü sayısı artıyor! Gazze’de son durum ne, kaç kişi öldü ve yaralandı? İşte İsrail Filistin savaşı son durum

FİLİSTİN DUYURDU: FOSFOR BOMBASI KULLANILIYOR!

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

Fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullanıldığı aktarıldı.

İSRAİL HAMAS SAVAŞI SON DAKİKA: Ölü sayısı artıyor! Gazze’de son durum ne, kaç kişi öldü ve yaralandı? İşte İsrail Filistin savaşı son durum

İSRAİL-HAMAS SAVAŞI İLE GAZZE'DE SON DURUM NE, ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

İsrail Gazze üzerinde yoğun bombardırmanına devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 950'ye yükseldi.

İsrail basınına göre, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 800'ü geçti, 2 bin 315 kişinin yaralandı.

Savaşın 5. gününde ölü sayısı sadece Gazze'de bine yaklaşmış durumda.

İSRAİL HAMAS SAVAŞI SON DAKİKA: Ölü sayısı artıyor! Gazze’de son durum ne, kaç kişi öldü ve yaralandı? İşte İsrail Filistin savaşı son durum

DAKİKA DAKİKA İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DURUM (11 EKİM 2023)

09.25: BM: (İsrail hava saldırılarında) Gazze'de 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu.

08.41: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 950'ye yükseldi.

05.47: İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde silahlı çatışma yaşandı.

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