İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DURUM: Hamas sivilleri uyardı! Gazze son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Gazze savaşı son dakika haberleri

İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DAKİKA: 260 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ YERİNDEN OLDU!

Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılan bilgilere göre İsrail hava saldırılarında Gazze'de 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi saldırıları nedeniyle ölü sayısı katlanarak artıyor. Silahlı çatışma Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine taşındı.