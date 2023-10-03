Giriş Tarihi: 03.10.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 12:36

3 Ekim 2023 İstanbul baraj doluluk oranı son durum ne? İSKİ ile yağışlar sonrası İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar oldu, İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

İstanbul baraj doluluk oranları son dakika gündemdeki yerini almış durumda. Megakent son günlerde yağışlar rahatlarken, uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık sebebiyle barajlar son on yılın en kötü ikinci seviyesindeydi. Bu noktada "İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?" sorusu yanıt aramakta. Son günlerde yaşanan yağışlar Türkiye'yi adeta serinletirken, İstanbul barajlarında kritik seviye hala geçilmiş durumda değil. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verilerini paylaşmış durumda. Peki, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı? İşte İstanbul baraj doluluk oranı 2 Ekim 2023