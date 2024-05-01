İstanbul Boğazı’nda hareketli anlar: Beykoz’da radar füzesi bulundu!

SAT Grup Komutanlığı cismin teşhisi maksadıyla SAT timi görevlendirdi. Kısa bir zaman diliminde tim personeli denizde yüzen cismi emniyetli bir şekilde SAT botuna aldı ve gerekli incelemelerin yapılması maksadıyla SAT Grup Komutanlığı'na götürüldü.